تعطل واسع لتطبيقات التواصل الاجتماعي التابعة لـ"ميتا"

تعطل واسع لتطبيقات التواصل الاجتماعي التابعة لـ"ميتا"

رويترز
رويترز

ذكر موقع "داون ديتكتور" الذي يتتبع حالات انقطاع الإنترنت، أن تطبيقات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة "ميتا بلاتفورمز" تعطلت الأربعاء لآلاف المستخدمين في الولايات المتحدة.

وكشفت بيانات الموقع أن أكثر من 18 ألفا من مستخدمي تطبيق إنستغرام أبلغوا عن مشكلات في استخدام التطبيق بينما جرى رصد نحو 13 ألف واقعة لتعطل موقع فيسبوك.

كما أشارت تقارير إلى انقطاع الخدمة في تطبيقي واتساب وفيسبوك ماسنجر.

تعطل واسع لتطبيقات التواصل الاجتماعي التابعة لـ"ميتا"
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ويتتبع "داون ديتكتور" الانقطاعات عن طريق تجميع تقارير الحالة من عدة مصادر بما في ذلك الأخطاء التي يبلغ المستخدم الموقع بها.

وسبق أن انقطعت خدمات مايكروسوفت في وقت سابق أمس الأربعاء، مما أدى إلى تعطل منصتها للحوسبة السحابية أزور، فضلا عن تعطل خدمات منها مايكروسوفت تيمز وأوت لوك، الأمر الذي أثر على ملايين المستخدمين في أنحاء العالم.

أمريكا

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