تعطل واسع لتطبيقات التواصل الاجتماعي التابعة لـ"ميتا"

ذكر موقع "داون ديتكتور" الذي يتتبع حالات انقطاع الإنترنت، أن تطبيقات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة "ميتا بلاتفورمز" تعطلت الأربعاء لآلاف المستخدمين في الولايات المتحدة.

وكشفت بيانات الموقع أن أكثر من 18 ألفا من مستخدمي تطبيق إنستغرام أبلغوا عن مشكلات في استخدام التطبيق بينما جرى رصد نحو 13 ألف واقعة لتعطل موقع فيسبوك.

كما أشارت تقارير إلى انقطاع الخدمة في تطبيقي واتساب وفيسبوك ماسنجر.