ابتكار يد روبوتية تلتقط الأشياء بمرونة غير مسبوقة

طور باحثون من جامعة سنغافورة للتقنية والتصميم يدًا روبوتية بمرونة غير مسبوقة تسمح بالتقاط مختلف الأشياء؛ من حبات الأرز والعبوات الغذائية والأجسام المنحنية، ما يسمح بتطوير صناعات الأغذية وأتمتتها بكفاءة.

ويستطيع جهاز الالتقاط الروبوتي التعامل مع أجسام دقيقة يصل قطرها إلى 1.5 ميلليمتر، وبسماكة تبلغ 300 ميكرون فقط؛ مثل بطاقات العمل.

ويمكن لليد الروبوتية التحكم بالأجسام القابلة لتغير شكلها، مثل الحقائب والأكياس التي يصل وزنها إلى 1.4 كيلوغرام.