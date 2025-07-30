صدم مطوريه.. ماذا نعرف عن ChatGPT- 5؟

صور سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، نموذج ChatGTP-5 بأنه سريع جدًا، مستذكرًا لحظات شعر فيها بتوتر شديد.

ورغم كونه القوة الدافعة وراء تطوير GPT-5، زعم ألتمان أنه خلال بعض الجلسات، اطلع على GPT-5 وقارنه بمشروع مانهاتن (النووي الأمريكي)، مع العلم أن ما أثار قلق ألتمان ليس واضحًا تمامًا أيضًا. فهو لم يدخل في التفاصيل التقنية.

استحضار مشروع مانهاتن هو للإشارة إلى تغيير لا رجعة فيه، وربما كارثي. وهذا يدل على أن OpenAI ربما بنت شيئًا لا تفهمه تمامًا ويجعل الشركة تبدو إما متهورة أو غير كفؤة.

العقل الرقمي

من المفترض أن يصدر GPT-5 قريبًا، وهناك تلميحات إلى أنه سيتوسع إلى ما هو أبعد بكثير من قدرات GPT-4، وقد يمثل "العقل الرقمي" الذي قد يشكل تحولًا في كيفية نظر مطوري الذكاء الاصطناعي إلى عملهم.

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يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يقر فيها ألتمان علنًا بعدم ارتياحه لسباق التسلح بالذكاء الاصطناعي. فقد سبق أن صرح بأن الذكاء الاصطناعي قد يفشل تمامًا، وأن على OpenAI التصرف بمسؤولية مع الاستمرار في تقديم منتجات مفيدة.

وبينما من شبه المؤكد أن GPT-5 سيصل بأدوات أفضل وواجهات استخدام أسهل وشعار أكثر جاذبية، فإن السؤال الجوهري الذي يطرحه يتعلق بالقوة.

الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي، إذا كان أسرع وأذكى وأكثر بديهية، سيعهد إليه بمزيد من المسؤوليات. وهذه فكرة سيئة بناءً على تعليقات ألتمان.

غياب الحكم الرشيد

وجه ألتمان انتقادًا لاذعًا لحوكمة الذكاء الاصطناعي الحالية، مشيرًا إلى "غياب الحكم الرشيد" وأن أدوات الرقابة متأخرة عن سرعة تطوير الذكاء الاصطناعي.

وأشار ألتمان إلى أن القرار بأن نعيش حياتنا بالطريقة التي يمليها علينا الذكاء الاصطناعي أمر سيئ وخطير، وأعرب عن قلقه من مستقبل يهيمن عليه الذكاء الاصطناعي.