أبل تدعم بطاريات وشاشات الجهات الخارجية لآيفون.. ماذا يعني ذلك؟

يبدو أن أبل تريد تحسين قابلية الإصلاح وطول عمر أجهزة آيفون، فقد أكدت الشركة أنها ستضيف دعمًا لبطاريات وشاشات الجهات الخارجية لأجهزة آيفون بحلول نهاية هذا العام.

ووضعت أبل نهجها المنقح فيما يتعلق بقابلية إصلاح الأجهزة وطول عمرها.

وتقول أبل إنه بحلول نهاية عام 2024، سيدعم آيفون بشكل أفضل شاشات العرض والبطاريات التابعة لجهات خارجية.

وعلى سبيل المثال، تقول شركة أبل إن ميزاتها مثل "True Tone"، ستعمل حتى مع شاشات الجهات الخارجية.

صحة البطارية

وفي الوقت الحالي، لا يتم تقديم مقاييس صحة البطارية مثل السعة القصوى وعدد الدورات للمستهلكين الذين تحتوي أجهزتهم على بطاريات من أطراف خارجية

ويأتي ذلك لأن دقة هذه المقاييس لا يمكن لشركة أبل التحقق منها، إذ وجد تحليل داخلي للشركة أن بعض بطاريات الجهات الخارجية المباعة الجديدة هي في الواقع مستعملة، ولكنه تم التلاعب بمقاييس صحة البطارية لتظهر وكأنها جديدة.

وفي محاولة لتحسين دعم بطاريات الجهات الخارجية، بدءًا من وقت لاحق في عام 2024، ستعرض أبل مقاييس صحة البطارية مع إشعار يفيد بأنه لا يمكنها التحقق من المعلومات المقدمة.