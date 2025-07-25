نصائح لحماية الكمبيوتر خلال الطقس العاصف

إذا استخدمت جهاز الكمبيوتر الخاص بك أثناء طقس عاصف يتخلله برق وصواعق، فأنت تعلم أنها قد تكون تجربة مرهقة، حيث تنتظر انتهاء العاصفة، دون أن تدري إن كانت مكونات جهاز الكمبيوتر ستتعرض لقصر كهربائي أو صعق عند حدوث البرق.

وبينما لا يوجد في دليل مستخدم الكمبيوتر أي شيء يدل على ما يجب فعله في هذه الحالة، يبقى السؤال الذي يراود الكثيرين: هل المخاوف بشأن التلف غير منطقية، أم يجب عليك إيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر في أثناء العاصفة؟ الإجابة المباشرة عن هذا السؤال هي نعم، يجب إيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر. ولكن يجب عليك أيضًا فصله تمامًا من المقبس الكهربائي عند حدوث عاصفة، لأن الطاقة لا تزال تنتقل عبر الكابلات، ويمكنها إلحاق الضرر بالكمبيوتر.

ومضات البرق

الخطر الرئيس أثناء العاصفة الرعدية هو، بالطبع، ومضات البرق التي يمكن أن تسبب صدمات كهربائية عالية الجهد تتدفق عبر أسلاك الطاقة، وبالتالي عبر أجهزتك.

وهذه الومضات الكهربائية تختلف عن تلك التي تأتي من شبكة الكهرباء في غياب العواصف.

وفي كثير من الحالات، تكون أقوى بكثير، حيث إن صدمة واحدة كافية لإحداث ضرر دائم بجهاز الكمبيوتر والأجهزة الأخرى.

وحتى لو لم تتضرر، فإن انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ عن الشبكة؛ بسبب عاصفة رعدية قد يؤدي إلى فقدان البيانات. ولإعطائك فكرة عن قوة ومضة البرق، تحتوي الومضة المتوسطة على حوالي 300 مليون فولت، أو 30,000 أمبير من الكهرباء.

قارن ذلك بـ 220 فولت، و15 أمبير، التي تمر عادةً عبر التيار الكهربائي المنزلي، وستعرف نوع الطاقة التي يمكن أن يواجهها جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن احتمال تعرض منزلك لصاعقة مباشرة ضئيل، لكن ليس بالضرورة أن يتعرض منزلك للصعق المباشر، فالصاعقة لا تزال قادرة على إرسال ملايين الفولتات عبر محول الطاقة المحلي، والذي قد يصل إلى منزلك.

فصل جهاز الكمبيوتر

قد تختلف الأضرار الناتجة عن الصاعقة، لكنها قد تصل في بعض الحالات إلى تلف جهاز الكمبيوتر بالكامل. أما الأجزاء الأكثر عرضة للخطر هي ذات الدوائر الكهربائية الدقيقة، مثل: اللوحة الأم، وذاكرة الوصول العشوائي، ووحدة تخزين SSD.

والآن بعد أن عرفت ضرورة إيقاف تشغيل الجهاز وفصله في حالة حدوث عاصفة، يجب عليك دائمًا الاحتفاظ بموصل طاقة مزود بحماية من زيادة التيار كطبقة حماية أولى ضد ارتفاعات التيار الكهربائي المفاجئة.

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مع ذلك، قد لا يكون فعالًا بنسبة 100% في حالة حدوث صاعقة، ولهذا السبب ينصح الخبراء بفصل جهاز الكمبيوتر تمامًا. وعندما تقوم بفصل جهاز الكمبيوتر الخاص بك، لا تنسَ فصل الراوتر أيضًا، لأنه يعد أحد أكثر الأجهزة التي تتعرض للتلف بسبب الصواعق.