ثورة يتيحها الذكاء الاصطناعي لعلاج أشكال من الاكتئاب

وتتحدى نتائج الدراسة النظرة التقليدية للاكتئاب، باعتباره اضطرابًا فرديًا من خلال إظهار التباين الكبير في كيفية ظهور الحالة من الناحية البيولوجية العصبية.

وقالت ليان ويليامز، المؤلفة المشاركة في الدراسة وأستاذة الطب النفسي والعلوم السلوكية في جامعة ستانفورد: "على الرغم من أن جميع المرضى يندرجون تحت تصنيف اضطراب الاكتئاب الشديد، لا يعاني جميع المرضى من الاكتئاب بالطريقة نفسها“.

وجرى تصنيف المرضى إلى أنواع فرعية متميزة بناءً على فحوصات الدماغ الخاصة بهم، مما يكشف عن الارتباطات بين أنماط النشاط العصبي وأعراض محددة مثل انعدام التلذذ (عدم القدرة على تجربة المتعة)، أو ضعف الوظيفة التنفيذية.

ويهدف هذا النهج الشخصي إلى تصميم علاجات أكثر فاعلية، مع الاعتراف بأن ما يصل إلى ثلث الأفراد المصابين بالاكتئاب لا يستجيبون للعلاجات القياسية.

يذكر أن الدراسة حددت ثلاثة من الأنواع الفرعية الستة التي تظهر استجابات تفاضلية للعلاجات. على سبيل المثال، استجاب المرضى الذين أظهروا نشاطًا إدراكيًا مرتفعًا في الدماغ بشكل أكثر إيجابية للفينلافاكسين، وهو مضاد للاكتئاب، مقارنة بالأنواع الفرعية الأخرى. ويبشر هذا الاكتشاف بتحسين اختيار العلاج، مما قد يقلل من عملية التجربة والخطأ الطويلة الشائعة في إدارة الاكتئاب.

وأشاد جريج سيجل، أستاذ الطب النفسي في جامعة بيتسبرغ، بالدراسة ووصفها بأنها "استثنائية"، مؤكدا قدرتها على تعزيز الرعاية الشخصية في الطب النفسي.

وأشار إلى أن فهم الأنواع الفرعية المشتقة من التصوير العصبي يمكن أن يؤدي إلى تدخلات مستهدفة تتماشى مع البيولوجيا العصبية الفريدة لكل مريض.

وبالنظر إلى المستقبل، يخطط الباحثون لتوسيع دراستهم للتحقق من صحة النتائج عبر مجموعات أكبر من السكان واستكشاف استجابات علاجية إضافية، إذ إن الهدف النهائي هو إنشاء إطار يمكّن الأطباء من التنبؤ بنتائج العلاج على أساس النوع الفرعي للمريض، وتعزيز نهج أكثر كفاءة لإدارة الاكتئاب.

وأضافت ويليامز: "يمثل هذا العمل خطوة حاسمة نحو معالجة عدم تجانس الاكتئاب وتقديم علاجات للمرضى من المرجح أن تنجح معهم".

ومن خلال دمج تقنيات التصوير العصبي مع الممارسة السريرية، تمثل الدراسة نقلة نوعية نحو الطب النفسي الدقيق؛ بهدف تقليل مقاومة العلاج وتعزيز نتائج المرضى.