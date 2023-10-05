"إكس" تخفي عناوين المقالات الصحافية

أصبحت الروابط والمقالات الصحافية المنشورة على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) تظهر الآن فقط على شكل صورة، دون عنوان أو وصف، في خطوة بررها مالك المنصة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بأسباب "جمالية".

هذا التغيير في واجهة الخدمة، الذي أصبح عامًّا لدى جميع المشتركين بين يومي الثلاثاء والأربعاء، رصدته وسائل إعلامية خلال مرحلة تجريبية في منتصف آب/أغسطس.

وكان إيلون ماسك قال حينها إن "هذا الأمر يأتي مني مباشرة. سيتم تحسين جماليات (الشبكة الاجتماعية) بشكل كبير".

وعندما يقوم المستخدم بمشاركة مقال صحافي، فإن اسم الوسائط التي نشرته فقط يظل يظهر في الزاوية اليسرى السفلية من الصورة التوضيحية، والنقر على الصورة يسمح بالوصول إلى المحتوى.

ويحاول إيلون ماسك، الذي اشترى شبكة التواصل الاجتماعي العام الماضي، وقف الانخفاض في إيرادات الإعلانات من خلال تشجيع المستخدمين على تمضية المزيد من الوقت على المنصة، وبالتالي مشاركة روابط خارجية أقل.