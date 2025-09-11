كبسولة "هايبرلوب" تحطم الرقم القياسي الأوروبي للسرعة (فيديو)

سجلت شركة "هاردت هايبرلوب" الهولندية رقمًا قياسيًا أوروبيًا جديدًا بعد أن وصلت كبسولتها إلى سرعة 53 ميلًا في الساعة، ونجحت لأول مرة في إجراء مناورة تبديل المسارات ضمن اختبار حديث في المركز الأوروبي لهايبرلوب في فيندام، هولندا.

وبلغت سرعة المركبة 52.8 ميلًا في الساعة (85 كيلومترًا) خلال اختبار المسار الذي يبلغ طوله 420 مترًا، فيما أكدت الشركة أن التقنية قابلة للتوسع وصولًا إلى سرعات تصل إلى 435 ميلًا في الساعة (700 كيلومتر/ساعة).

وقال المدير الإداري رويل فان دي باس إن الإنجاز يعكس نضج تقنيات دفع الهايبرلوب وقابليتها للتوسع العالمي.

وخلال الاختبار، تجاوزت الكبسولة سرعتها التصميمية البالغة 50 ميلًا في الساعة، وأتمت مناورة تبديل المسارات في قسم بطول 155 مترًا، ثم توقفت بسلاسة في الجزء الأخير من المسار.

ويتميز النظام الجديد بعدم وجود أجزاء متحركة؛ ما يعزز موثوقيته وقدرته على استيعاب حركة عالية السرعة.

وشهدت التجارب أكثر من 750 مهمة اختبارية منذ العام الماضي، تضمنت تحسينات في التوجيه المغناطيسي، ونظام الرفع، وزيادة قوة الدفع بنسبة 50% مع خفض وزن المركبة بنسبة 45%.

أخبار ذات علاقة فرنسا تستعيد الرقم القياسي لأطول رغيف خبز في العالم (صور)

ما تخطط لهاردت هو بناء مسار تجريبي طويل يصل إلى 5 كيلومترات، على أن يتبعه خط تجاري يمتد 30–50 كيلومترًا.

ويزداد الاهتمام العالمي بالهايبرلوب، إذ وافقت إيطاليا على مسار تجريبي بين البندقية وبادوفا، ويدرس الائتلاف الألماني مشروعًا مشابهًا، بينما تسعى الصين لإنشاء ممر كامل بين شنغهاي وقوانغتشو بحلول 2035، في مؤشر على دخول تقنية النقل المستقبلية مرحلة جديدة من التجارب الواقعية.