طرق سهلة لتسريع ويندوز 11 وتحسين الأداء

إذا كان جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام ويندوز 11 لديك بطيئًا بعض الشيء، فقد يكون الوقت قد حان لتنظيفه.

وبينما يمكنك الحفاظ على سلاسة أداء الكمبيوتر من خلال تشغيل أحدث إصدار من ويندوز، هناك أيضًا بعض الطرق الأخرى لتحسين الأداء.

لحسن الحظ، يحتوي ويندوز على العديد من الأدوات المدمجة التي يمكن أن تساعدك على توفير بعض المساحة.

وعلى الرغم من أن هذه الأدوات ليست مصممة للإصلاحات واسعة النطاق، إلا أنها يمكن أن تحسن الأداء.

مسح الذاكرة المؤقتة

سيؤدي الاستخدام اليومي لجهازك إلى إنشاء ملفات ذاكرة تخزين مؤقتة تُثقل مساحة تخزين نظامك؛ ما يؤدي إلى بطء الأداء.

لذلك، يعد مسح هذه الذاكرة المؤقتة من وقت لآخر طريقة رائعة لتحسين أداء جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام ويندوز 11.

للقيام بذلك، انتقل إلى الإعدادات وحدد "النظام"، ومن ثم "التخزين"، وانقر فوق "الملفات المؤقتة" لتحديدها وإزالتها، أو قم بتمكين Storage Sense للتنظيف التلقائي.

توصيات التنظيف

لتسهيل الأمور، يستطيع نظام ويندوز 11 تحديد الملفات الكبيرة والتطبيقات غير المستخدمة وملفات النظام التي تشغل مساحة تخزين كبيرة.

في هذا السياق، يعد استخدام توصيات تنظيف ويندوز طريقة رائعة للبدء في تنظيف مساحة القرص. وللوصول إلى هذه الأداة، انقر على زر ويندوز، ومن ثم افتح الإعدادات وحدد "النظام"، ثم انقر على "التخزين"، ومرر لأسفل القائمة وانقر على "توصيات التنظيف".

وسيؤدي هذا إلى فتح ملفاتك المؤقتة من مجلد "التنزيلات" و"سلة المحذوفات".

ويمكن أن يؤدي حذف هذه الملفات إلى تحرير مساحة تخزين لا يستهان بها. لكن قبل القيام بذلك، تأكد من أنك لا تحتاج إلى أي شيء في مجلد "التنزيلات"، فقد يحتوي على ملفات مهمة. كذلك، سترى أيضًا توصيات بطرق أخرى لتحرير مساحة عن طريق حذف الملفات الكبيرة أو غير المستخدمة.

أداة تنظيف القرص

يتضمن نظام ويندوز أيضًا أداة "تنظيف القرص" المدمجة، والتي يمكنك الوصول إليها دائمًا، بغض النظر عن إصدار ويندوز الذي تستخدمه.

وأسهل طريقة للعثور على أداة "تنظيف القرص" هي البحث عنها في شريط بحث ويندوز. وعند فتح أداة "تنظيف القرص"، سيُطلب منك تحديد أي محرك أقراص.

وبعد تحديده، ستحدد الأداة تلقائيًا ملفات الإنترنت المؤقتة وملفات سجل الإعداد وملفات ذاكرة التخزين المؤقت المختلفة التي يمكن حذفها بأمان. وما عليك سوى تصفح القائمة وتحديد أنواع الملفات التي تريد حذفها، ثم النقر على "موافق".