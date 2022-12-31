الحصاد التقني.. جهود بحثية حثيثة لابتكار علاج فعال لـ"باركنسون" في 2022

وخلال العام 2022، سعى باحثون من مختلف دول العالم، إلى البحث عن علاجات ناجعة للداء، أو تطوير قدرتنا على التنبؤ بالإصابة به مستقبلا.

ويقدم لك "إرم نيوز" نبذة مختصرة عن بعض تلك الجهود البحثية خلال العام الحالي:

كشف الرابط بين باركنسون والنوبات القلبية

للمرة الأولى، ربطت دراسة نشرها باحثون في مجلة "جمعية القلب" الأمريكية، مطلع العام الحالي، بين الإصابة بالنوبات القلبية وتقليل خطر الإصابة بداء باركنسون مستقبلا.

وأشار الباحثون إلى أن التعرض للنوبة القلبية يقلل مخاطر الإصابة بداء باركنسون بنسبة 20%، فضلا عن تخفيض احتمال الإصابة بالباركنسونية الثانوية بنسبة 28%؛ وهو مرض يسبب صعوبات في الحركة وأعراضا أخرى مشابهة لأعراض داء باركنسون.