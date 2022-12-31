الحصاد التقني.. جهود بحثية حثيثة لابتكار علاج فعال لـ"باركنسون" في 2022
ينتج مرض باركسنون عن تدهور في عمل الخلايا العصبية ضمن المناطق التي تتحكم بالحركة، نتيجة انخفاض كفاءة إنتاج هرمون الدوبامين، الذي ينقل الإشارات إلى الأطراف.
ويؤدي انخفاض إنتاج هرمون الدوبامين إلى المشي البطيء واهتزاز الحركة وتصلب الجسم وضعف التوازن، فضلا عن صعوبة الكلام والكتابة.
وخلال العام 2022، سعى باحثون من مختلف دول العالم، إلى البحث عن علاجات ناجعة للداء، أو تطوير قدرتنا على التنبؤ بالإصابة به مستقبلا.
ويقدم لك "إرم نيوز" نبذة مختصرة عن بعض تلك الجهود البحثية خلال العام الحالي:
كشف الرابط بين باركنسون والنوبات القلبية
للمرة الأولى، ربطت دراسة نشرها باحثون في مجلة "جمعية القلب" الأمريكية، مطلع العام الحالي، بين الإصابة بالنوبات القلبية وتقليل خطر الإصابة بداء باركنسون مستقبلا.
وأشار الباحثون إلى أن التعرض للنوبة القلبية يقلل مخاطر الإصابة بداء باركنسون بنسبة 20%، فضلا عن تخفيض احتمال الإصابة بالباركنسونية الثانوية بنسبة 28%؛ وهو مرض يسبب صعوبات في الحركة وأعراضا أخرى مشابهة لأعراض داء باركنسون.
جسيم نانوي لعلاج المرض
وابتكر باحثون من كلية "جونز هوبكنز" الطبية في الولايات المتحدة، في سبتمبر/أيلول 2022، جسيما نانويا يخترق الطبقة الخارجية القاسية من خلايا الدماغ، ويفكك البروتينات المسببة لأعراض مرض باركنسون وفقدان الذاكرة ومشكلات عصبية وإدراكية مختلفة.
زراعة أجهزة إلكترونية دقيقة في الدماغ
وأعلن باحثون من جامعة "تورونتو" الكندية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، عن تطوير أجهزة إلكترونية عصبية دقيقة، يمكن زراعتها في الدماغ لمعالجة الاضطرابات الدماغية؛ مثل داء باركنسون والصرع.
وتعتمد الأجهزة المطورة على الذكاء الاصطناعي من خلال رصد الأنشطة غير الطبيعية؛ ما يرفع مستوى أمان زراعتها ويوجه عملها بطريقة ذكية.
ونجح الباحثون في دمج الأجهزة العصبية ضمن شرائح سيليكون دقيقة، من خلال طريقة تصنيع مماثلة لصناعة الشرائح الإلكترونية المستخدمة في أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية.
واستطاع الباحثون تصغير أحجام الأجهزة وتقليل استهلاكها للطاقة ما يسمح بتقليل خطر عملية الزراعة في الدماغ واستخدامها على المدى الطويل.
تسخير الذكاء الاصطناعي
وفي الشهر ذاته، أعلن باحثون من جامعة ولاية "ساوث باولو" البرازيلية، عن إطلاق نظام ذكاء اصطناعي يساعد على تشخيص باركنسون من طريقة المشي قبل تطور الإصابة عند المرضى.
وأشارت الدراسة المنشورة في مجلة "غيت آند بوستشر" العلمية، إلى نجاح خوارزميات تعمل بواسطة تعلم الآلة في تحديد حالات الإصابة بالمرض، من خلال تحليل مؤشرات المشي المكانية والزمانية؛ مثل طول الخطوة والسرعة وعرضها وتغير الخطوة مع الزمن.
وكانت بعض المؤشرات أكثر أهمية في تشخيص الإصابة، وتضمنت تغير عرض الخطوة والوقت الذي تكون فيه القدمان ملتصقتين بالأرض.
واستخدم الباحثون تقنيات تصوير خاصة لرصد حركة المصابين وقياس مؤشرات مشيهم، بهدف تحليلها ومقارنتها مع أشخاص أصحاء من العمر ذاته.