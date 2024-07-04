ماسك يشيد بالتقنيّات التكنولوجية في مطار زايد الدولي (فيديو)

علّق الملياردير إيلون ماسك على القدرات التكنولوجية لمطار زايد الدولي الجديد في أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، على منصّة التواصل الاجتماعي "إكس"، وجاء في تصريحه أن الولايات المتحدة بحاجة إلى "اللحاق" بالتطورات التي شهدها المطار.

وورد تصريح ماسك في رد له على مقطع فيديو يوضح سهولة تسجيل الوصول في المطار الجديد من خلال استخدام تقنية التعرّف على الوجوه، بعد أن تمّت مشاركة الفيديو بواسطة أحد مستخدمي "تيك توك"، لتسليط الضوء على راحة وكفاءة هذا النظام "البيومتري".

وصُمّم المبنى A، الذي فتح أبوابه للعالم في نوفمبر الماضي، لإعادة تعريف تجربة المطار، حيث يمكن للمسافرين الذين يقومون بتسجيل الوصول عبر الإنترنت استخدام مكاتب الخدمة الذاتية المجهّزة بتقنية التعرّف على الوجوه لإكمال الفحوصات اللازمة للتأشيرات، والتحقّق من البيانات.

وتتيح هذه التقنية أيضًا لبعض الركاب الانتقال من الرصيف خارج مبنى الركاب إلى بوابتهم في أقلّ من 12 دقيقة.

ويُعَدُّ مبنى المسافرين “A” أهم ما يمتاز به مطار زايد الدولي؛ حيث يُصنَّف أحد أكبر مباني المطارات في العالم، ويمكنه استقبال ما يصل إلى 45 مليون مسافر سنويًا، ويُمثِّل حقبة جديدة للبنية التحتية للنقل والطيران في أبوظبي تحديدًا، وعلى مستوى دولة الإمارات عمومًا، وفق وكالة أنباء الإمارات.

ويضع مطار زايد الدولي تجربة المسافرين في صميم جميع عملياته، بفضل مرافقه الرائدة عالميًا، بما في ذلك التكنولوجيا البيومترية، لتبسيط عمليات الفحص والصعود إلى الطائرة، و35,000 متر مربع من المساحات التي تستضيف 163 منفذًا من محلات التجزئة والمطاعم والمقاهي والمرافق الترفيهية، لتوفَّر للمسافرين مجموعة واسعة من خيارات التسوُّق والاستمتاع بتناول المأكولات والمشروبات في أثناء تواجدهم في مبنى المطار، وفق وكالة أنباء الإمارات.

ومنذ افتتاحه في نوفمبر 2023، تمكَّن المبنى من تسجيل العديد من النجاحات التشغيلية الاستثنائية، ومن بينها تقديم مستوى متطوِّر من الخدمات للمسافرين، واستقطاب قائمة متزايدة من شركات الطيران العالمية.

وبشكل عام، تُظهر نتائج حركة المسافرين لمطارات أبوظبي خلال العام 2023 زيادة كبيرة في الطلب من الركاب، حيث سافر ما مجموعه 22,935,316 مسافرًا عبر جميع المطارات التجارية الخمسة في أبوظبي خلال الفترة من الأول من يناير إلى 31 ديسمبر 2023، ما يُمثِّل زيادة في الطلب بنسبة 44.5 في المئة مقارنة بالعام 2022.

وشهد العام 2023 أيضاً نموَّاً في عمليات المطار الحيوية الأخرى، ومنها حركة السفر الجوي في المطارات الخمسة؛ حيث بلغ العدد الإجمالي للحركة التي تتضمَّن عمليات هبوط وإقلاع الطائرات، 226,362 عملية، لتتجاوز في ذلك الرقم المسجَّل للعام 2022 والبالغ 194,666 عملية، ما يُمثِّل زيادة بنسبة 16.3 في المئة سنويًا.

وخلال العام الجاري والأعوام اللاحقة، تتوقَّع مطارات أبوظبي المزيد من النموِّ في حركة المسافرين وأحجام البضائع؛ حيث تضطلع خدمات الطيران المتطوِّرة في مطار زايد الدولي بدور محوري في تحقيق هذه التوقُّعات الإيجابية.