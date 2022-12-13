أمريكا.. اختراق علمي كبير في "الاندماج النووي"

أعلن علماء أمريكيون، اليوم الثلاثاء، تحقيق "اختراق علمي كبير" في مجال الاندماج النووي، قد يحدث يوما ثورة في إنتاج الطاقة على الأرض.

وأوضح مختبر لورانس ليفرمور الوطني التابع لوزارة الطاقة الأمريكية في تغريدة أن تجربة أجراها الأسبوع الماضي "أنتجت من خلال الاندماج النووي كمية أكبر من الطاقة" المستخدمة في أجهزة الليزر لبدء التفاعل.

ووصفت الوزارة بدء الاشتعال الاندماجي بأنه "اختراق علمي كبير" من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق "تطور في مجالات الدفاع الوطني ومستقبل الطاقة النظيفة".