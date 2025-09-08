تكامل مع الذكاء الاصطناعي.. ميزات جديدة في ويندوز 11 قريباً

تستعد مايكروسوفت لإطلاق تحديث شهر أيلول لنظام ويندوز 11 الذي يحمل رقم الإصدار (24H2) . وكما جرت العادة، يتضمن هذا التحديث تحسينات أمنية وإصلاحات للأعطال، لكنه في الوقت نفسه يجلب مجموعة من الميزات الجديدة التي تعكس توجه الشركة نحو دمج الذكاء الاصطناعي وتحسين تجربة المستخدم. ومن أبرز الميزات الجديدة:

إعادة تصميم تطبيق Recall: سيحصل تطبيق Recall على واجهة رئيسية جديدة تسهل الوصول إلى سجل الأنشطة والمحتوى المميز. كما تمت إضافة صفحة ملاحية مشابهة لتطبيق "مايكروسوفت ستور" تتيح التفاعل مع لقطات الشاشة واستخدام ميزة "Click to Do". كما ستضيف مايكروسوفت درسًا تفاعليًا مصورًا داخل التطبيق ليساعد المستخدمين الجدد على استكشاف وظائفه بسهولة.

عرض الساعة بالثواني: سيعود خيار عرض الساعة بالثواني، وهو عنصر كان حاضرًا في ويندوز 10. ويمكن تفعيل الميزة يدويًا عبر الإعدادات ومن ثم تحديد "الوقت" و"اللغة" وإخيار "التاريخ والوقت".

عرض شبكي للصور: أصبح محرك البحث يعرض نتائج الصور بشكل شبكي أكثر تنظيمًا، مع تنبيه المستخدم في حال كان النظام لا يزال يقوم بعملية الفهرسة.

تحديث لوحات الويدجت: تقدم مايكروسوفت تصميمًا جديدًا للويدجت مع شريط جانبي للتنقل، بالإضافة إلى إمكانية تثبيت لوحات إضافية من متجر مايكروسوفت. كما تمت إضافة أدوات "Copilot" إلى محتوى الويدجت. أما بالنسبة لشاشة القفل، فأصبح بإمكان المستخدمين التحكم الكامل في الأدوات الظاهرة، مع خيار اقتراح تلقائي لأربعة ويدجت عشوائية.

إعادة تصميم ويندوز Hello: ستشهد مكونات "ويندوز هيلو" تحديثًا بصريًا ملحوظًا، حيث تمت إضافة رسوميات وحركات جديدة على شاشة تسجيل الدخول لتوضيح نوع التحقق المطلوب.

تحسينات تطبيق الإعدادات: سيكتسب تطبيق "الإعدادات" وكيلًا ذكيًا جديدًا يعمل بالذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين على إيجاد الخيارات بسرعة عبر اللغة الطبيعية بدلًا من البحث اليدوي. والميزة متاحة الآن على أجهزة Copilot+ المزودة بمعالجات إنتل وAMD إلى جانب سناب دراغون. كما تمت إضافة قسم "الأنشطة الأخيرة" لتتبع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من التطبيقات الخارجية.

عرض مواصفات الجهاز: تشير التقارير إلى أن مايكروسوفت كانت تنوي إضافة بطاقة جديدة تعرض مواصفات الجهاز في الصفحة الرئيسية للإعدادات، إلى جانب نقل المزيد من أدوات "لوحة التحكم" القديمة إلى "الإعدادات"، مثل إدارة الخوادم الزمنية أو تنسيقات الوقت. لكن يقال إن هذه الميزات تأجلت لتحديثات لاحقة.