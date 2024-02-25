أندرويد 15 يقيد وصول المتسللين إلى حساباتك.. كيف؟

تعمل غوغل على ميزة أمان لنظام أندرويد 15 من شأنها حماية الرموز التي تتلقاها على هاتفك الذكي من المتسللين، بما في ذلك تلك التي تسمح لك بإجراء المصادقة الثنائية.

وإذا كنت تستخدم الخدمات عبر الإنترنت التي تتطلب المصادقة الثنائية، فقد تكون أيضًا على دراية برموز كلمة المرور لمرة واحدة المرسلة إليك عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني.

ومن المفترض أن تضيف هذه الرموز طبقة إضافية من الأمان إلى حساباتك، ولكن لها جانباً سلبياً أيضاً، إذ يمكن اعتراضها من قبل المتسللين الذين يريدون الوصول إلى بياناتك.

ميزة غوغل الجديدة