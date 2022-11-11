"غوغل" و"رينو" تطوران نظام ذكاء اصطناعي لقيادة المركبات

أعلنت شركة "غوغل" الأمريكية ومجموعة "رينو" الفرنسية عن توسيع شراكتهما لتتضمن تطوير منصة ذكاء اصطناعي لتشغيل المركبات في المستقبل.

وتسعى "غوغل" لتصميم برنامج يعتمد على نظام تشغيل "أندرويد" للمركبات، ويرسل البيانات إلى مخدمات سحابية لمعالجتها.

ومنذ إطلاق الشراكة في العام 2018، استمر التعاون بين "غوغل" و"رينو" على مدى 4 أعوام، لتطبيق خطة مشتركة قائمة على تبني نظام أندرويد لتشغيل السيارات من شركة "غوغل" ما يوفر ميزات النظام المساعد المدمج، وخدمة الخرائط، ومتجر "بلاي ستور" من "غوغل".

وتضم مجموعة "رينو" شركتي "ميتسوبيشي" و"نيسان" اليابانيتين، وشركة "رينو" الفرنسية، إحدى أكبر شركات صناعة السيارات في العالم.

ولكن الإعلان الجديد جاء مع "رينو" فقط، ليتضمن 4 علامات تجارية فقط هي: "رينو" و"داسيا" و"ألباين" و"موبيليز" لتعتمد المجموعة على "غوغل" في الخدمات السحابية والبرمجية، خلافًا لشركات أخرى تعتمد على خدمات "أمازون ويب".

وأعلنت الشركتان عن تعاونهما لإنشاء نسخة رقمية افتراضية من المركبة، وتزويدها بقدرات ذكاء اصطناعي متقدمة، ما يسمح بدمج خدمات جديدة في أنظمة تشغيل السيارات بسهولة.

وأشارت الشركتان إلى أن اختبار قدرات الذكاء الاصطناعي في محاكاة حاسوبية افتراضية، يسمح بتطوير نظم المركبات تلقائيًا، ومعالجة المشكلات بشكل مباشر.

ويمكن للسيارة أن تخبر سائقها عندما تحتاج للصيانة، أو يمكنها أن تصلح المشكلة لوحدها، فضلًا عن منح السائقين تجربة خاصة بهم، تتضمن سلوك القيادة والوجهات الأكثر زيارة ومواقع شحن السيارات الكهربائية.

ويمكن للسيارة أن تطور نموذج تأمين مرتبط ببيانات الاستخدام وقيادة السيارة بما يتوافق وسلوك السائق؛ وفقًا لموقع "ذا فيرج".

وفي سياق تنافسها مع شركة "تيسلا" الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية، وتجربتها الرائدة في تطوير برامج السيارات، تعمل شركات أخرى لصناعة السيارات على تطوير أنظمة برمجية لتشغيل المركبات.

وتتجه صناعة السيارات نحو تجهيزها بأنظمة تتلقى تحديثات مستمرة من خلال الإنترنت، لإضافة ميزات جديدة تحسن تجربة المستخدم مع مرور الوقت.

وحاولت "غوغل" الدخول في قطاع السيارات خلال الفترة السابقة، ونجحت حديثًا في توقيع عقود وشراكات مع شركات كبرى؛ مثل "فورد" الأمريكية و"بي إم دبليو" الألمانية وغيرهما.