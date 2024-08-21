كشفت شركة أبل عن أحد أكبر تحديثاتها لتطبيق "Mail"، التي تتضمن تصميمًا جديدًا بالكامل، وتحسينات عديدة.

وعلى الرغم من أن معظم الميزات غير المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ليست موجودة بعد في الإصدار التجريبي، إلا أن أبل تقول حاليًا إننا يجب أن نتوقع كل شيء "في وقت لاحق من هذا العام".

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وفي ما يلي سبع ميزات جديدة سنراها في بريد iOS 18:

التصنيف

من خلال المعالجة على الجهاز، سيصنف تطبيق البريد في "iOS 18" رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى فئات مختلفة.

وستقع المحادثات الشخصية ورسائل البريد الإلكتروني الحساسة للوقت في الفئة الأساسية، ولكن هناك أيضًا المعاملات والتحديثات والعروض الترويجية.

وسيتم فرز أشياء مثل الإيصالات وتأكيدات الطلبات في المعاملات، وسيتم فرز النشرات الإخبارية وإشعارات وسائل التواصل الاجتماعي في التحديثات، بينما سيتم فرز الإعلانات والتسويق في العروض الترويجية.

وستكون هناك أيضًا علامة تبويب مع كل البريد، حيث يمكنك رؤية كل شيء بالترتيب الزمني.

عرض الملخص

في iOS 18، سيجمع تطبيق البريد رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك حسب المرسل.

وعلى سبيل المثال، إذا نقرت على بريد إلكتروني من شخص ما، فستتمكن من رؤية جميع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك منه، مما يجعل من السهل العثور على تفاصيل رئيسية من الماضي من دون الحاجة إلى عناء البحث.

ويبدو أن هذه الميزة تعمل فقط داخل فئات البريد، لذلك إذا كنت تقوم بفرز كل البريد فلن تستفيد منها.

ومع ذلك، إذا تم فرز شركة ما في الفئة الخاطئة، فهناك أيضًا خيار لنقلها بسهولة. على سبيل المثال، إذا ظهر مرسل في العروض الترويجية ولكنك تريد بالفعل وضعه في الفئة الأساسية، فيمكنك ببساطة نقله.

إبراز الرسائل غير المقروءة

ضمن فئات تطبيق البريد الجديد، ستتمكن من التمييز بسهولة بين رسائل البريد الإلكتروني الجديدة والقديمة.

وستظهر رسائل البريد الإلكتروني الأحدث غير المقروءة في الأعلى، بينما ستبقى تلك القديمة والمقروءة في الأسفل.

الرد الذكي

تدعم "Apple Intelligence" ميزة جديدة في البريد تسمى الرد الذكي.

وعند الرد على بريد إلكتروني جديد واستخدام أحد مطالبات Apple Intelligence أعلى لوحة المفاتيح، سيقوم بإنشاء استجابة للبريد الإلكتروني والنظر في جميع النقاط المهمة في البريد الإلكتروني.

كما سيطلب منك تقديم مدخلات إذا لزم الأمر، وبهذه الطريقة يمكن لـ Apple Intelligence الرد بشكل مناسب على كل شيء في البريد الإلكتروني الأولي. ويتوفر هذا في الإصدار التجريبي من iOS 18.1.

أدوات الكتابة

على الرغم من أن هذه الميزة واسعة النطاق وليست خاصة بتطبيق البريد، إلا أن Apple تسلط الضوء بشكل خاص على أدوات الكتابة المستخدمة داخل تطبيق البريد.

وباستخدام أدوات الكتابة، يمكنك أن تطلب من "Apple Intelligence" مساعدتك في جعل البريد الإلكتروني يبدو أكثر ودية أو احترافية أو موجزًا.

ويمكنك أيضًا أن تطلب منه إنشاء نقاط رئيسية من النص الخاص بك أو مراجعته أو إعادة كتابته بالكامل.

ملخصات البريد الإلكتروني

وباستخدام "Apple Intelligence" في iOS 18.1، سيكون تطبيق البريد قادرًا على تقديم ملخص سريع لكل بريد إلكتروني على الفور من عرض القائمة؛ ما يوفر لك الوقت ويمنعك من فتح كل بريد إلكتروني على حدة إذا لم تكن بحاجة إلى ذلك.

يمكنك أيضًا رؤية ملخص أكثر تفصيلاً إذا قمت بالفعل بالنقر فوق البريد الإلكتروني، والذي سيظل أكثر إيجازًا من قراءة البريد الإلكتروني بالكامل.

عرض جميع التعليقات

يضع تطبيق البريد الجديد أيضًا جميع رسائلك ذات الأولوية في الأعلى. وتعتبر رسالة البريد الإلكتروني ذات أولوية إذا كانت حساسة للوقت، مثل دعوة حدث أو تسجيل الوصول لرحلة أو إلغاء اجتماع.