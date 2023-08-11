دراسة ترجح وجود سلف جديد للإنسان الحديث

رجحت دراسة علمية حديثة منشورة في مجلة مختصة، أن يكون ثمة سلفٌ جديدٌ للإنسان، استنادا إلى بحوث أجريت على جمجمة عُثر عليها في الصين، سنة 2015.

ويعتقد أن الجمجمة تعود إلى إنسان عمره بين 12 و13 عاما، واكتشفها فريق باحثين من الصين وإسبانيا والمملكة المتحدة، ويعتقد أنها تعود لأواخر العصر البليستوسيني الأوسط.

ونشرت الدراسة في مجلة "جورنال أوف هيومان إيفولوشن" المختصة في التطور البشري.

وبين العلماء في دراستهم أن الفك السفلي الذي أطلق عليه "HLD6" غير متوقع ولا يتناسب مع أي مجموعة تصنيف موجودة للإنسان، وهو أقرب إلى الإنسان الحديث من شبه الإنسان الذي كان منتشرا في الفترة نفسها من معيشته.

ولفت العلماء إلى أن السلف المكتشف ليس لديه ذقن وهو ما يتناسب مع إنسان الدينيسوفان الذي كان فرعا آخر من الإنسان المنتصب الذي تطور منه الإنسان الحديث.

المصدر: صحيفة "جورنال أوف هيومان إيفولوشن"