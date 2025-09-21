الشحن المحسّن.. سر إطالة عمر بطارية "ماك بوك برو"

تشغل مسألة شحن بطاريات أجهزة ماك بوك برو اهتمام شريحة واسعة من المستخدمين، خاصة مع الاعتماد الكبير على الحواسيب المحمولة في العمل والدراسة.

ورغم أن أجهزة ماك بوك مزودة ببطاريات داخلية قوية، لكن هذه البطاريات مثل غيرها تخضع لعدد محدود من دورات الشحن.

وبحسب خبراء التقنية، فإن معظم أجهزة ماك بوك، بما فيها ماك بوك برو، صُممت لتحمل ما يصل إلى ألف دورة شحن قبل أن تفقد البطارية نحو 20% من قدرتها الأصلية.

وعند الوصول إلى هذا الحد، يظل بإمكان الجهاز بلوغ نسبة شحن 100%، لكن هذه النسبة لن تعادل القوة ذاتها التي كان يحققها في بدايات استخدامه. هنا يطرح السؤال نفسه: هل من الآمن إبقاء الجهاز موصولاً بالكهرباء طوال الوقت؟

ميزة الشحن المحسن

الإجابة القصيرة هي نعم، ويعود ذلك إلى ميزة الشحن المحسن للبطارية Optimized Battery Charging التي أطلقتها أبل في تحديث macOS Catalina 10.15.5 عام 2020.

وتعمل هذه الميزة على التعرف إلى أنماط شحن المستخدم اليومية، بحيث لا تتجاوز البطارية نسبة 80% إلا عندما يقترب وقت إيقاف تشغيل الجهاز، مما يقلل من الضغط على البطارية ويحافظ على عمرها الافتراضي، غير أن هذه الميزة ليست مثالية في جميع الحالات.

فإذا كان نمط استخدام الحاسوب غير ثابت، مثل التنقل المستمر بين أماكن مختلفة أو التبديل المتكرر بين الاعتماد على البطارية والشحن المباشر، فإن قدرة النظام على التنبؤ بجدول الشحن تصبح أقل دقة. وفي مثل هذه الحالات، قد يفضل بعض المستخدمين تعطيل الميزة والاعتماد على إدارة البطارية يدويًا.

وفي هذا السياق، ظهرت تطبيقات خارجية مثل AlDente، التي تتيح للمستخدمين تحديد حدود الشحن يدويًا وضبط عتبات الشحن وفق رغبتهم، وهو ما يمنحهم تحكمًا أكبر مقارنة بميزة أبل التلقائية.

نصائح مفيدة

أما النصائح التقليدية للحفاظ على البطارية فلا تزال ذات جدوى، وتشمل ضبط سطوع الشاشة، وتقليل عدد التطبيقات المفتوحة، والانتباه إلى ظروف الحرارة المحيطة بالجهاز.

كما يُنصح بتحديث نظام التشغيل بانتظام، إذ غالبًا ما تتضمن التحديثات تحسينات مرتبطة بأداء البطارية.

وفي النهاية، حتى مع تراجع كفاءة البطارية بمرور الوقت، فإن المستخدم العادي قد لا يلاحظ ذلك، بفضل السعة الكبيرة لبطاريات ماك بوك برو الحديثة. ومع بقاء خيار استبدال البطارية متاحًا، يبقى الحل دائمًا في متناول اليد.