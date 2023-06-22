آبل تنصح بآخر تحديث (16.5.1 iOS) لأجهزة آيفون

وقالت آبل إن التحديثات الجديدة تسد ثغرتين اعتمد عليهما المخترقون من أجل مهاجمة أنظمة التشغيل المثبتة على أجهزة آبل، وفقا لتقارير خاصة بالشؤون التقنية.

ووفقا لشركة آبل، جرى استغلال الثغرة بشكل نشط ضد الإصدارات المختلفة لنظام iOS التي صدرت قبل تحديث iOS 15.7.

وهذا يعني افتراضا، أن هواتف آيفون العاملة بتحديث iOS 16 محصنة ضد هذه الثغرة.

وشرحت الشركة الأمريكية، كيفية تنزيل التحديثات الجديدة، من خلال الذهاب إلى الإعدادات Settings > ثم اختيار “عام General” > ثم الضغط على “تحديث النظام Software Update” > والضغط على “تنزيل وتثبيت التحديث Download and Install”، علمًا بأن التحديث الجديد صغير الحجم.