تطوير خلايا شمسية عملية أرق من الورق

وبفضل رقتها وخفة وزنها، يمكن لصق الخلايا على شراع قارب أو خيمة مستخدمة في أوقات الكوارث وعمليات الإنقاذ، فضلًا عن قابلية استخدامها على أجنحة طائرة دون طيار (درون) أو على جدران الأبنية.

وأشار الباحثون، في دراستهم المنشورة في مجلة "سمول ميثودز"، إلى أن الألواح الجديدة تمتاز بخفة وزنها البالغ جزءًا من المئة من وزن الألواح الشمسية التقليدية، ويفوق توليدها للكهرباء 18 ضعفًا لكل كيلوغرام واحد مقارنة بالألواح التقليدية.

وصنع الباحثون مادة الألواح بواسطة الطباعة ثلاثية الأبعاد لمواد نصف ناقلة، وتسمح الطباعة بتوسيع نطاق صناعتها في المستقبل.