السعودية تعالج الزحام باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

اتجهت المملكة العربية السعودية، مؤخراً، لاستخدام الذكاء الاصطناعي من أجل التوصل إلى حلول ذكية تسام في علاج مشكلة الزحام المروري، بحسب ما أوردته "واس".

وأطلقت "الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي" (سدايا) مركز التميز لحلول الزحام باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي المعني بتطوير الحلول الذكية لمختلف الجهات الحكومية بالمملكة، لتعزيز مستويات جودة الحياة لسكان المدن.

ويعمل المركز على توظيف البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم جهود خفض الزحام وتسهيل حركة سير المركبات، وتطوير الحلول الذكية وتعزيز الاستدامة والكفاءة وجودة الحياة.

وأطلقت الهيئة أيضاً، خلال المنتدى العالمي للمدن الذكية، "أكاديمية الذكاء الاصطناعي التوليدي"، لبناء جيل متمكن في هذا المجال المهم.

وتهدف تلك الخطوة لبناء جيل قادر على تسخير الذكاء الاصطناعي التوليدي لإيجاد مساحات ذكية وإجراء عمليات أذكى، والتعاون مع أفضل الجهات التقنية في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.