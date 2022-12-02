ابتكار تقنية للمساعدة في تشخيص سرطانات الجيوب الأنفية

وتعتمد هذه الطريقة في التمييز بين الأورام على أساس التعديلات الكيميائية في الحمض النووي ورصد سرطانات الجيوب الأنفية غير المتمايزة (الذي لم تتمكن الأساليب الحالية من رصده)، ما يفتح فرصًا جديدة للعلاجات المستهدفة.

وتلعب التعديلات الكيميائية في الحمض النووي دورًا حيويًا في تنظيم نشاط الجينات، ويشمل ذلك مثيلة الحمض النووي، وهي عملية بيولوجية تُضاف فيها مجموعات الميثيل إلى جزيء الحمض النووي.

ويمكن أن تغير عملية المثيلة نشاط جزء من الحمض النووي دون تغيير التسلسل الأساسي له، وتؤدي العملية عادةً إلى منع نسخ الجينات.

وفي دراسات سابقة، أظهر العلماء بالفعل أن نمط مثيلة الجينوم محدد لأنواع الورم المختلفة، لأنه يمكن إرجاعه إلى خلية الورم الأصلية.

وفي هذا الصدد، عقب البروفيسور ديفيد كابر من مستشفى جامعة شاريتيه أنه وفقا لهذا الأساس (الدراسات السابقة) سجلنا الآن أنماط مثيلة الحمض النووي لما يقرب من 400 ورم في تجويف الأنف والجيوب الأنفية".

وأضاف: "بفضل التعاون الدولي المكثف، تمكن الباحثون من تجميع مثل هذا العدد الكبير من العينات على الرغم من أن هذه الأورام نادرة وتشكل حوالي 4% فقط من جميع الأورام الخبيثة في منطقة الأنف والحنجرة".

ولتحليل بيانات مثيلة الحمض النووي، طور الباحثون نموذجًا للذكاء الاصطناعي يخصص الأورام لفئات مختلفة.

وقال الدكتور فيليب جورميستر من معهد علم الأمراض في (LMU): "نظرًا للكميات الكبيرة من البيانات المعنية، فلا غنى عن استخدام أساليب التعلم الآلي".

وأضاف: "للتعرف على أنماط الأورام بشكل فعلي، كان علينا تقييم عدة آلاف من مواقع المثيلة في دراستنا."

وكشف التحليل أنه يمكن تصنيف سرطانات الجيوب الأنفية غير المتمايزة (SNUCs) إلى 4 مجموعات، والتي تختلف أيضًا من حيث الخصائص الجزيئية الإضافية.

وعلاوة على ذلك، فإن هذه النتائج ذات صلة إكلينيكية، حيث إن المجموعات المختلفة لها توقعات مختلفة، وعلى أساس الخصائص الجزيئية للمجموعات، قد يكون الباحثون قادرين أيضًا على تطوير مناهج علاجية جديدة مستهدفة في المستقبل.