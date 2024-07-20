بذلت شركة "أبل" الكثير من الجهد لمساعدة مستخدمي آيفون على منع التلف المبكر للبطارية، وهي مشكلة عانى منها آيفون لسنوات.

وإحدى الطرق الرئيسة التي عالجت بها أبل هذا الأمر هي منع الشحن الزائد.

الحد من الشحن الزائد

يمكن أن تعاني بطاريات الليثيوم أيون من الشحن الزائد، ما قد يؤدي إلى إنتاج الليثيوم المعدني داخل الخلية، ما يشكل خطر الحريق، فمن خلال الحد من الشحن إلى 80%، يُقَلَّل خطر تلف البطارية بسبب الحد من الشحن الزائد بشكل كبير.

ومع نظام التشغيل لـiOS13، قدمت أبل تقنية Optimized Battery Charging، وهي تقنية أدت إلى إطالة عمر بطارية آيفون عن طريق تقليل الوقت الذي تقضيه البطارية مشحونة بالكامل.

وتستخدم التقنية التعلم الآلي على الجهاز للتعرف على روتين الشحن اليومي للمستخدم، مع الاحتفاظ بالشحن بنسبة 80% وإكمال الشحن إلى 100% فقط قبل وقت قصير من قيام المستخدم عادةً بفصل هاتفه.

أما مع iOS17، قُدِّم خيار حد الشحن بنسبة 80%، ولا يستأنف إلا عندما يصل مستوى الشحن إلى 75%، وبين الحين والآخر تُشْحَن البطارية بنسبة 100% لضمان دقة المعلومات المتعلقة بحالة البطارية وسعتها.

أما الآن مع iOS18 فسيتخذ نظام التشغيل نهجًا عمليًا أكثر لتحسين عمر البطارية من خلال التوصية بحد شحن محدد للمستخدمين من خلال إشعار معين.

ويقدم أحدث نظام تشغيل iOS مجموعة جديدة من خيارات الشحن هي 85% و90% و95% للاختيار من بينها، كما يمكن أيضًا العثور على توصية حد الشحن في تطبيق الإعدادات ضمن خيار البطارية ومن ثم الشحن، على سبيل المثال قد يقترح عليك الإصدار التجريبي من iOS 18 عبر نص أخضر مميز أنه يمكنك تعيين الحد الأقصى لشحن البطارية عند حد معين.

فقط في آيفون 15

يمكن للبطاريات الأحدث تحمل الشحن أكثر من البطاريات التي مرت بعدة أشهر أو حتى سنوات من دورات الشحن والتفريغ، فكلما كانت البطارية قديمة أصبحت أكثر حساسية للشحن الزائد وكلما زاد تآكلها بسبب الضغط عليها بقوة.

واعتبارًا من أحدث إصدار تجريبي من نظام التشغيل iOS 18، ستتوفر ميزة التوصية بتعيين حد للشحن، ولكن فقط في تشكيلة آيفون 15، ولن يظهر الخيار لأجهزة آيفون 14 أو الإصدارات الأقدم، ويأمل غالبية مستخدمي آيفون الأقدم أن تقوم شركة أبل بطرح هذه الميزة على الهواتف القديمة، لأنها ستساعد في الحفاظ على استخدام الأجهزة لفترة أطول.