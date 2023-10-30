هل يستطيع الذكاء الاصطناعي حل أزمة الصحة العقلية؟

كما أثبتت روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي فعاليتها في إشراك ومساعدة المصابين بالألم المزمن، حيث تعمل هذه الأدوات على تحفيز التزام أعلى من الطرق التقليدية، وبالتالي تقليل أعراض القلق والاكتئاب المرضية، مما يحدث فرقًا في القدرات البدنية للمرضى.

بالإضافة إلى ما سبق، أكد التقرير أن التوتر والقلق والإرهاق المرتبط بمكان العمل من المشكلات اليومية الشائعة، لذا توفر روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تمارين اليقظة الذهنية والتأملات لمساعدة الأفراد على إدارة التوتر والقلق اليومي، حيث يقوم المستخدمون بدمج هذه الأدوات مع روتين حياتهم اليومية، ويجدونها مفيدة قبل العمل وفي نهاية اليوم.

كما تطرق التقرير إلى الإدمان، مؤكدا أنه غالبًا ما تكون الخطوة الأولى نحو كسر دائرته هي تكوين روتين وعادات صحية، وهو ما قد يكون أمرًا صعبًا، لكن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد من خلال توفير مورد ثابت لتكوين هذه العادات، مما يؤدي إلى نتائج إيجابية للغاية.

وأكد التقرير أن دعم الصحة العقلية القائم على الذكاء الاصطناعي، والذي يمكن الوصول إليه من خلال منصات افتراضية، يساعد على سد فجوة الشمولية وامكانية الوصول. فبالنسبة للأشخاص في المجتمعات الريفية أو أولئك الذين يعملون لساعات غير تقليدية، توفر روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي المرونة للوصول إلى الدعم عندما لا تكون الخدمات التقليدية متاحة. ويعد هذا المستوى من الشمولية أمرًا بالغ الأهمية في معالجة أزمة الصحة العقلية على نطاق عالمي.