كيف ستبدو قاعدة "ناسا" المستقبلية على القمر؟

إذا كانت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" تعمل للعودة إلى القمر، فهي هذه المرة تعتزم المكوث فيه، إذ يرمي برنامجها "أرتيميس" إلى إنشاء أول مكان إقامة للبشر على جرم فلكي غير الأرض، لكنّ هذا المشروع يتّسم بصعوبات كثيرة، من بينها توفير وسائل العيش والتنقّل، وتسعى الصناعة الفضائية راهناً إلى تطوير الوسائل التكنولوجية اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

وقال نيل ديفيس، الذي يعمل لدى شركة "دينيتكس" الأمريكية التي كشفت عن نموذج أولي لمركبتها القمرية خلال ندوة عن الفضاء عُقدت الشهر الماضي في كولورادو سبرينغز، إنّ "الأمر أشبه بكأس العالم في مجال الهندسة".

إلا أنه قد يكون ضرورياً انتظار مهمة "أرتيميس 7" والمهام التي تليها لإنشاء "مساكن دائمة على سطح" القمر، وفق ما قال المدير المساعد في "ناسا" جيم فري، خلال الندوة. إلا أنّ هذه المهام لن تُنجز قبل ثلاثينيات القرن الحالي.

وأشار فري، إلى أن القاعدة ستكون مؤلفة مبدئياً من مواقع عدة بهدف تنويع أماكن الاستكشاف العلمي وجعل عمليات الهبوط على القمر أكثر سهولة.

اتصال وطاقة

رغم هذا الهدف الذي يبدو بعيداً، بدأت الشركات تتسابق في مجال تصنيع الأدوات الضرورية للمهمات إلى القمر.

وقال جو لاندون، رئيس شركة "كريسنت سبايس" التي أنشأتها مجموعة "لوكهيد مارتن" أخيراً والمتخصصة في الصناعات المتعلقة بالمهمات القمرية، إنّ "المرحلة الأولى تتمثل في الاتصالات"، مضيفاً: "إذا فكّر الشخص في الانتقال إلى شقة جديدة، فأول ما سينجزه هو توصيل هاتفه وشبكة الإنترنت".

ومع مجموعة تضم قمرين اصطناعيين للانطلاق بدايةً، ترغب الشركة في أن تصبح الجهة التي تزوّد القمر بالإنترنت وبنظام التموضع العالمي "جي بي أس"، وتريح تالياً شبكة ناسا المهددة بارتفاع درجة حرارتها بسبب مختلف المهام الفضائية المقبلة بينها تلك الخاصة.

وأفاد لاندون، بأنّ قيمة سوق الصناعات المرتبطة بالقمر ستكون نحو مئة مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.