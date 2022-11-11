تيك توك" يواجه اتهامات بترويج معلومات خاطئة عن خصوبة المرأة‎‎

يواجه تطبيق "تيك توك" الصيني اتهامات بالترويج لمعلومات طبية وغذائية خاطئة عن الخصوبة، من خلال السماح لمنشئي المحتوى بتقديم وعرض معلومات مغلوطة ومشكوك في دقتها.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها أن كثيراً من منشئي المحتوى على تطبيق "تيك توك" يدعون خطأ أن "شاي الأعشاب والقراءات النفسية يمكن أن تعزز فرص الحمل".

وبحسب التقرير، فإن بعضاً من الاقتراحات الصوتية المشكوك فيها التي تتم مشاركتها على المنصة، والتي تشمل أيضًا تناول الأناناس، لا تدعمها الجهات الصحية في بلدان عديدة.

وجمعت المشاركات المنشورة حول اتجاهات الخصوبة أكثر من مليار مشاهدة، مع اكتساب "المؤثرين في الخصوبة" - الذين ينشرون الادعاءات - عشرات الآلاف من المتابعين.

وتقول الصحيفة في تقريرها إنه في كثير من الأحيان يقوم أولئك المروجون للمعلومات المغلوطة حول خصوبة النساء وما يتعلق بها بالإعلان تجارياً عن منتجاتهم الخاصة.