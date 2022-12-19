عربة روبوتية بعجلات تتحول لأرجل للتكيف مع البيئة‎‎

ابتكر باحثون في معهد Worcester Polytechnic مؤخرًا روبوتاً أطلقوا عليه اسم OmniWheg، يمكنه التكيف مع المتغيرات أثناء التنقل في بيئته المحيطة، ويتغير بسلاسة من روبوت بعجلة إلى روبوت بأرجل.

يستند هذا الروبوت، الذي تم تقديمه في ورقة IEEE IROS 2022، إلى نسخة محدثة مما يسمى "whegs"، وهي سلسلة من الآليات المصممة لتحويل عجلات أو أجنحة الروبوت إلى أرجل، بحسب "TechXplore".

وقال البروفيسور أندريه روزندو، أحد الباحثين الذين طوروا الروبوت: "لقد تزايدت شعبية الروبوتات الرباعية وذات القدمين، نحن البشر لدينا أرجل لأن هذا ما قدمه لنا التطور، لكننا لن نجرؤ على إنشاء "سيارة ذات أرجل"، لأننا نعلم أن هذه الرحلة لن تكون مريحة أو موفرة للطاقة مثل ركوب السيارة بعجلات".

وتكمن الفكرة الرئيسية وراء العمل الأخير الذي قام به روزندو وزملاؤه في أنه بينما تجعل الأرجل الروبوتات أكثر ارتباطًا، يمنحها جودة تشبه الإنسان أو الحيوان، فإنها ليست دائمًا الحل الأمثل لضمان إكمال الروبوتات للمهام بسرعة وكفاءة.