بالذكاء الاصطناعي.. ما طريقة دمج التكنولوجيا تدريجياً في حياتنا؟

ولفتت أنه على الرغم من قدراتها المثيرة للإعجاب، تنتج أنظمة الذكاء الاصطناعي هذه في بعض الأحيان استجابات غير دقيقة، تسمى "الهلوسة". ومن ثم، ينبغي دائمًا التحقق من المعلومات المهمة المتعلقة بالصحة أو التمويل أو السياسة.

علاوة على الإجابة عن الأسئلة، يمكن للذكاء الاصطناعي التحادثي صياغة الرسائل وتلخيص النصوص، وهي متاحة كخدمات قائمة على الويب وتطبيقات الهاتف المحمول، ومع ذلك، فإن بعض الإصدارات لها قيود، مثل المعلومات القديمة أو التي تتطلب اشتراكات للحصول على آخر التحديثات.

محركات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي

في أوائل عام 2023، قامت مايكروسوفت بدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في محرك بحث "بنج" الخاص بها، ما يوفر إجابات موجزة عن الاستعلامات التي كانت تتطلب في السابق غربلة صفحات ويب متعددة.

وعلى الرغم من أن هذه الوظيفة المحسنة واعدة، إلا أنها تأتي أيضًا مع أخطاء؛ ما دفع مايكروسوفت إلى الحفاظ على نتائج البحث التقليدية بشكل بارز.

وأطلقت شركة غوغل، باتباع نهج حذر، برنامج Gemini AI داخل محرك البحث الخاص بها في الولايات المتحدة في منتصف عام 2023، ووضعت الاستجابات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي فوق الروابط القياسية للأسئلة المعقدة.

كما حذت DuckDuckGo حذوها في يونيو؛ ما سمح للمستخدمين بالاختيار من بين محركات الذكاء الاصطناعي من خلالOpenAI أو Anthropic أو Meta أو Mistral، إضافة إلى لاعب مبتكر آخر، Perplexity AI، يمزج قدرات محرك البحث مع الذكاء الاصطناعي للمحادثة، ويقدم استجابات غنية تتضمن الصور والروابط ذات الصلة.

تطوير المساعدين الصوتيين

غالبًا ما يواجه المساعدون الصوتيون التقليديون مثل Siri من Apple، وAlexa من Amazon، وOK Google من Google صعوبة في الدقة.

وفي المقابل، فإن قدرة "شات جي بي تي" على فهم الاستفسارات اللفظية والرد عليها بوضوح تكاد تكون سحرية، إلا أنه يفتقر إلى وظيفة تحديد المواعيد أو إرسال رسائل البريد الإلكتروني، على عكس نظيراته الأكثر توجهاً نحو العمل.

ومن المتوقع أن تقوم التكرارات المستقبلية لهؤلاء المساعدين الصوتيين بدمج وظائفهم الحالية مع الذكاء الاصطناعي التوليدي المتقدم لتحسين الفهم والتنفيذ.

الصحبة الافتراضية

تستفيد منصات التواصل الاجتماعي من الذكاء الاصطناعي لتعزيز مشاركة المستخدم.

و يتفاعل تطبيق Snapchatو My AI، الذي تم تقديمه في شباط / فبراير 2023، مع المستخدمين مثل صديق مألوف، ويقدم النصائح حول الوصفات والسفر وغير ذلك الكثير.

كما قامت ميتا أيضًا بنشر مرافق الذكاء الاصطناعي عبر فيسبوك وإنستغرام و واتس آب، في اثنتي عشرة دولة ناطقة باللغة الإنجليزية.

الذكاء الاصطناعي في مكان العمل

تعمل مايكروسوفت وغوغل على دمج الذكاء الاصطناعي في برامج أعمالهما؛ ما يعزز الإنتاجية من خلال أدوات مثل Office وWorkspace.