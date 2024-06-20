بالذكاء الاصطناعي.. ما طريقة دمج التكنولوجيا تدريجياً في حياتنا؟
بعد دمج الذكاء الاصطناعي (AI) في حياتنا اليومية وأماكن العمل، أصبح جزءًا لا يتجزأ من المجالات الشخصية والمهنية، إلا إن هذا التطور يثير القلق في الوقت ذاته.
وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إنه في نهاية عام 2022، استحوذ "شات جي بي تي" وهو روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي، على الاهتمام العالمي من خلال الإجابة عن الأسئلة المعقدة بثقة ملحوظة.
وسلطت وسائل الإعلام الضوء على قدراته، وأصبح مصطلح "الذكاء الاصطناعي" كلمة طنانة في مختلف الصناعات، وشهدت الشركات الناشئة في قطاع الذكاء الاصطناعي دعما ماليا غير مسبوق.
المحادثة متعددة الاستخدامات
ظهر الذكاء الاصطناعي للمحادثة، مثل "شات جي بي تي" في البداية كنوافذ دردشة بسيطة، حيث يتفاعل المستخدمون مع أنظمة الذكاء الاصطناعي هذه من خلال طرح الأسئلة باللغة الطبيعية، تمامًا مثل التحدث مع صديق مطلع.
وأكدت الصحيفة، أن أنظمة الذكاء الاصطناعي هذه تتفوق في فهم الأسئلة المعقدة والرد عليها، ويمكنها متابعة الاستفسارات السابقة؛ ما يضيف طبقات من الرؤية.
ولفتت أنه على الرغم من قدراتها المثيرة للإعجاب، تنتج أنظمة الذكاء الاصطناعي هذه في بعض الأحيان استجابات غير دقيقة، تسمى "الهلوسة". ومن ثم، ينبغي دائمًا التحقق من المعلومات المهمة المتعلقة بالصحة أو التمويل أو السياسة.
علاوة على الإجابة عن الأسئلة، يمكن للذكاء الاصطناعي التحادثي صياغة الرسائل وتلخيص النصوص، وهي متاحة كخدمات قائمة على الويب وتطبيقات الهاتف المحمول، ومع ذلك، فإن بعض الإصدارات لها قيود، مثل المعلومات القديمة أو التي تتطلب اشتراكات للحصول على آخر التحديثات.
محركات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي
في أوائل عام 2023، قامت مايكروسوفت بدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في محرك بحث "بنج" الخاص بها، ما يوفر إجابات موجزة عن الاستعلامات التي كانت تتطلب في السابق غربلة صفحات ويب متعددة.
وعلى الرغم من أن هذه الوظيفة المحسنة واعدة، إلا أنها تأتي أيضًا مع أخطاء؛ ما دفع مايكروسوفت إلى الحفاظ على نتائج البحث التقليدية بشكل بارز.
وأطلقت شركة غوغل، باتباع نهج حذر، برنامج Gemini AI داخل محرك البحث الخاص بها في الولايات المتحدة في منتصف عام 2023، ووضعت الاستجابات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي فوق الروابط القياسية للأسئلة المعقدة.
كما حذت DuckDuckGo حذوها في يونيو؛ ما سمح للمستخدمين بالاختيار من بين محركات الذكاء الاصطناعي من خلالOpenAI أو Anthropic أو Meta أو Mistral، إضافة إلى لاعب مبتكر آخر، Perplexity AI، يمزج قدرات محرك البحث مع الذكاء الاصطناعي للمحادثة، ويقدم استجابات غنية تتضمن الصور والروابط ذات الصلة.
تطوير المساعدين الصوتيين
غالبًا ما يواجه المساعدون الصوتيون التقليديون مثل Siri من Apple، وAlexa من Amazon، وOK Google من Google صعوبة في الدقة.
وفي المقابل، فإن قدرة "شات جي بي تي" على فهم الاستفسارات اللفظية والرد عليها بوضوح تكاد تكون سحرية، إلا أنه يفتقر إلى وظيفة تحديد المواعيد أو إرسال رسائل البريد الإلكتروني، على عكس نظيراته الأكثر توجهاً نحو العمل.
ومن المتوقع أن تقوم التكرارات المستقبلية لهؤلاء المساعدين الصوتيين بدمج وظائفهم الحالية مع الذكاء الاصطناعي التوليدي المتقدم لتحسين الفهم والتنفيذ.
الصحبة الافتراضية
تستفيد منصات التواصل الاجتماعي من الذكاء الاصطناعي لتعزيز مشاركة المستخدم.
و يتفاعل تطبيق Snapchatو My AI، الذي تم تقديمه في شباط / فبراير 2023، مع المستخدمين مثل صديق مألوف، ويقدم النصائح حول الوصفات والسفر وغير ذلك الكثير.
كما قامت ميتا أيضًا بنشر مرافق الذكاء الاصطناعي عبر فيسبوك وإنستغرام و واتس آب، في اثنتي عشرة دولة ناطقة باللغة الإنجليزية.
الذكاء الاصطناعي في مكان العمل
تعمل مايكروسوفت وغوغل على دمج الذكاء الاصطناعي في برامج أعمالهما؛ ما يعزز الإنتاجية من خلال أدوات مثل Office وWorkspace.
وتوفر عمليات التكامل هذه إمكانات مشابهة لتلك الموجودة في "شات جي بي تي" مثل صياغة النص وتعديلات النغمة وتلخيص رسائل البريد الإلكتروني.
وأخيرًا، كشفت الشركتان عن مساعدين افتراضيين مصممين لمراقبة وإدارة اتصالات المشروع، وتوفير التحديثات والملخصات في الوقت المناسب.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في المجالات المتخصصة، حققت أدوات الذكاء الاصطناعي مثل Jasper للتسويق وSudowrite لكتابة الروايات تأثيرات كبيرة بالفعل.
و تعمل روبوتات الدردشة لخدمة العملاء، مثل تلك الموجودة في Klarna، على أتمتة تفاعلات العملاء وتعزيزها؛ ما يوضح الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات المهنية.