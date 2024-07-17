ينصح الخبراء بالمواءمة بين التخزين المحلي على ذاكرة الحاسوب، والسحابي لتعزيز نقاط القوة، وتحقيق الكفاءة المثلى في الوصول إلى البيانات.

وبينما توفر ذاكرة التخزين المحلي على الحاسوب وصولاً موثوقًا، وأداء فائقًا للمهام عالية الطلب مثل الألعاب وتحرير الفيديو، يعمل التخزين السحابي على توفير الوصول إلى البيانات من أي مكان.

وإذا نظرنا إلى الماضي، فقد قطعنا شوطًا طويلًا منذ ظهور القرص المرن البلاستيكي التي كانت سعته التخزينية ضئيلة وتبلغ 1.44 ميجابايت.

ومن هذه البدايات المتواضعة، تطورت تقنيات التخزين، وأصبح القرص الصلب أهم ما ننظر إليه عند شراء جهاز حاسوب جديد.

ومع ذلك يمكن في أي وقت أن يجتاح عطل القرص الصلب، ويزيل سنوات من الذكريات والملفات المهمة.

في الوقت ذاته، أحدث التخزين السحابي ثورة في كيفية تعاملنا مع البيانات، وغالبًا ما نعتبر القدرة على الوصول إلى بياناتنا من أي شبكة جهاز أو موقع أمرًا مهمًا لا يمكن الاستغناء عنه.

فمع وجود "Google Drive"، و"Dropbox"، و"iCloud" تحت تصرفنا، يمكننا حفظ كميات هائلة من البيانات دون القلق بشأن سعة القرص الصلب لجهاز الحاسوب.

وبالنظر إلى اتجاهات البيانات هذه، وأنماط حياتنا الرقمية المتزايدة التي تعتمد على سهولة الوصول إليها، هل يعني هذا بالضرورة نهاية الطريق للتخزين المحلي؟

ميزات الأقراص الصلبة

رغم مزايا التخزين السحابي، تظل ذاكرة التخزين "Hard Disk" على الحاسوب مكونًا مهمًّا في مجموعة أدواتنا الرقمية لعدة أسباب مقنعة، هذه أبرزها:

الوصول دون اتصال بالإنترنت:

القرص الصلب القوي يعني الوصول إلى الملفات حتى دون الاتصال بالإنترنت. ويعد ذلك أمرًا بالغ الأهمية للأشخاص الذين يسافرون كثيرًا، أو الذين يعيشون في مناطق ذات اتصال متقطع بالإنترنت.

ويظل هذا الجانب إحدى المزايا الهائلة التي يتمتع بها التخزين المحلي مقارنة بذاك السحابي.

الأداء والكفاءة:

تتطلب تطبيقات معينة السرعة والكفاءة، وهو ما يمكن أن يوفره التخزين المحلي فقط. وتستفيد المهام عالية الأداء مثل تحرير الفيديو والأجهزة الافتراضية وبيئات التطوير المعقدة إلى حد بعيد من سرعات استرجاع البيانات السريعة لمحركات الأقراص الثابتة، وخاصة محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة SSD.

ورغم أن الخدمات السحابية توفر الراحة، فإنها غالبًا لا تستطيع مطابقة أداء التخزين المحلي لهذه المهام كثيفة الاستخدام للموارد. ويمكن أن تؤدي قيود زمن الوصول وعرض النطاق الترددي للتخزين السحابي إلى إعاقة التشغيل السلس لمثل هذه التطبيقات.

فضلًا عن ذلك، فإن الشعبية المتزايدة لأجهزة الحاسوب المحمولة المخصصة للألعاب تؤكد أهمية التخزين المحلي. ويحتاج اللاعبون إلى سرعات عالية لضمان اللعب السلس.

وغالبًا ما تكون محركات أقراص SSD بفضل أدائها المتفوّق، الخيار المفضل في أجهزة الحاسوب المحمولة المخصصة للألعاب؛ ما يسلط الضوء على الأهمية المستمرة للتخزين المحلي في السيناريوهات عالية الطلب.

الكلفة على المدى الطويل:

تلعب اقتصاديات التخزين أيضًا دورًا حيويًّا، إذ تقدم معظم شركات التخزين السحابي مستويات مجانية، لكن قدرتها محدودة بالفعل. وتحتاج مساحة التخزين الكبيرة إلى استخدام الحسابات المدفوعة، التي يمكن أن تتراكم بمرور الوقت.

من ناحية أخرى، يعد القرص الصلب الكبير استثمارًا لمرة واحدة فقط، وهو ما قد يكون أكثر فاعلية من حيث الكلفة على المدى الطويل. لذلك، بالنسبة للأشخاص الذين يحتاجون إلى مساحة تخزين كبيرة، يظل هذا العامل المالي ذا أهمية قصوى.

فالاشتراكات لبضع سنوات في مرافق التخزين السحابية ستكلّف أكثر من شراء جهاز حاسوب مزود بمساحة عالية السعة على القرص الصلب.

الأمن والخصوصية:

يعد أمان وخصوصية البيانات من الاهتمامات الرئيسة في العالم الرقمي. ويحمل تخزين المعلومات الحساسة في السحابة العديد من المخاطر المرتبطة به. فعلى سبيل المثال، يمكن اختراقها أو الوصول إليها من قبل أشخاص لديهم دوافع خفية.

وفي حين أن موفري الخدمات السحابية يهتمون بشكل معقول بحماية المعلومات المخزنة في مكان آخر، فإن الخطر موجود دائمًا. وبفضل إستراتيجية التشفير والنسخ الاحتياطي القوية، يوفّر التخزين المحلي تحكمًا أكبر بكثير في أمان البيانات. فهو يضيف إلى راحة البال أن المعلومات الحسّاسة آمنة، ولا يمكن الوصول إليها إلا للأشخاص المعتمدين، وهو ما قد لا يكون محتملاً مع الحلول السحابية.

وهذه ميزة مهمة لقطاعات مثل الرعاية الصحية، أو الخدمات المالية، أو القانونية التي تتطلب أقصى قدر من السرية والأمان.

الخلاصة

لا يتعلق الأمر الأكثر أهمية عند شراء جهاز حاسوب محمول جديد بحجم القرص الصلب فقط، بل يجب أن يركّز أكثر على تجنّب فقدان البيانات.

وأفضل طريقة لحماية ملفاتك المهمة هي من خلال ذاكرة التخزين الصلبة SSD بالحاسوب المحمول، والتخزين السحابي، والقرص الصلب الخارجي. وهذا يضمن أن الملفات التي لا يمكنك تحمّل خسارتها، أو التي تحتاج إلى الوصول إليها فورًا متاحة في موقعين على الأقل. لذلك، يعمل النهج المختلط بين التخزين المحلي والسحابي على تعزيز نقاط القوة وتحقيق الكفاءة المثلى.