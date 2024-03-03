كشف مثير عن نشاط أدمغة الجرّاحين خلال العمليات

كشفت دراسة راقبت نشاط أدمغة الجراحين أثناء العمليات المعقدة، عن وجود تباينات في نشاط الدماغ قبل الجبهي بين الجراحين المبتدئين وذوي الخبرة، وخاصة تحت الضغط.

ففي بوتقة الجراحة الطارئة، حيث يمكن للقرارات اللحظية أن تحدّد الحياة أو الموت، تعمّق الباحثون في جامعة إمبريال كوليدج لندن في الأعمال المعقدة لأدمغة الجراحين.

ويهدف فريق البحث، بحسب تقرير نشرته صحيفة "الغارديان"، إلى كشف ألغاز الحمل المعرفي الزائد أثناء الإجراءات التي يتم تنفيذها تحت الضغط العالي.

وفي تفاصيل البحث، قام الفريق بمراقبة نشاط دماغ الجرّاح المتدرب ماري جوبل، بينما كانت تتنقل في سيناريو جراحي مضطرب. فوسط فوضى عملية الزائدة الدودية المثقوبة التي تفاقمت بسبب الأعطال الفنية، والمكالمات العاجلة من أجنحة أخرى، كذّبت رباطة جأش جوبل المطالب المعرفية التي تثقل كاهلها. وقد كانت مجهزة بغطاء رأس مزين بمجسّات بصرية، ووفر نشاط دماغها نافذة على الضغوط غير المرئية الكامنة في الداخل.