كشف مثير عن نشاط أدمغة الجرّاحين خلال العمليات
كشفت دراسة راقبت نشاط أدمغة الجراحين أثناء العمليات المعقدة، عن وجود تباينات في نشاط الدماغ قبل الجبهي بين الجراحين المبتدئين وذوي الخبرة، وخاصة تحت الضغط.
ففي بوتقة الجراحة الطارئة، حيث يمكن للقرارات اللحظية أن تحدّد الحياة أو الموت، تعمّق الباحثون في جامعة إمبريال كوليدج لندن في الأعمال المعقدة لأدمغة الجراحين.
ويهدف فريق البحث، بحسب تقرير نشرته صحيفة "الغارديان"، إلى كشف ألغاز الحمل المعرفي الزائد أثناء الإجراءات التي يتم تنفيذها تحت الضغط العالي.
وفي تفاصيل البحث، قام الفريق بمراقبة نشاط دماغ الجرّاح المتدرب ماري جوبل، بينما كانت تتنقل في سيناريو جراحي مضطرب. فوسط فوضى عملية الزائدة الدودية المثقوبة التي تفاقمت بسبب الأعطال الفنية، والمكالمات العاجلة من أجنحة أخرى، كذّبت رباطة جأش جوبل المطالب المعرفية التي تثقل كاهلها. وقد كانت مجهزة بغطاء رأس مزين بمجسّات بصرية، ووفر نشاط دماغها نافذة على الضغوط غير المرئية الكامنة في الداخل.
إشارات الحمل المعرفي الزائد
ويسعى البحث إلى تحديد الإشارات الدقيقة التي تشير إلى الحمل المعرفي الزائد، وهي الحالة التي تصل فيها قدرة الجرّاح على معالجة المعلومات إلى الحد الأقصى؛ ما قد يعرض سلامة المرضى للخطر.
ويتصور الباحثون مستقبلًا، أن تتدخّل فيه أنظمة المراقبة في الوقت الفعلي للتخفيف من العبء الزائد، سواء من خلال الموسيقى الهادئة، أو تنبيه موظفي الدعم للتخفيف من عوامل التشتيت داخل غرفة العمليات.
إن التكنولوجيا الموجودة في قلب هذا المسعى، وهي التحليل الطيفي الوظيفي للأشعة تحت الحمراء القريبة (fNIRS)، توفر وسيلة غير جراحية لتتبّع التغيرات في أكسجة الدماغ، المرتبطة بالنشاط العصبي.
تباين أنشطة الدماغ
وقد كشفت النتائج السابقة عن وجود تباينات في نشاط الدماغ قبل الجبهي بين الجراحين المبتدئين وذوي الخبرة، وخاصة تحت الضغط. والآن، يتحوّل التركيز إلى تحديد أنماط (fNIRS) التي تشير إلى الحمل المعرفي الزائد، والاستفادة من العمليات الجراحية المحاكاة لتصعيد الطلبات بشكل تدريجي، ومراقبة استجابات الدماغ المقابلة.
ورغم المظاهر الخارجية، فقد ترتفع مستويات التوتر لدى الجراحين مثل جوبل، حتى في سيناريوهات المحاكاة. لذا، وانطلاقًا من ضرورة رعاية المرضى وسط الأولويات السريرية المتنافسة، تصبح القدرة على تحديد التوتر وإدارته أمرًا بالغ الأهمية. بالتالي، فإن دمج مراقبة الدماغ في التدريب الجراحي يمكن أن يقدم رؤى لا تقدر بثمن حول احتياجات المتدربين وتقدمهم، بالتوازي مع التقدم في سياسات سلامة المرضى المستنيرة بالأبحاث القائمة على الأدلة.
مستقبل تطبيقات علم الأعصاب
وبالنظر إلى المستقبل، تبقى مراقبة الدماغ في الوقت الفعلي أثناء الجراحة احتمالًا بعيدًا، ومن المحتمل أن يكون ذلك بعد أكثر من عقد من الزمن. ومع ذلك، فإن الخطوات الكبيرة في تقنيات واجهة الدماغ والحاسوب، بما في ذلك الخوذات غير الجراحية، تقدم لمحات عن مستقبل تطبيقات علم الأعصاب.
وتستكشف التحقيقات الموازية إمكانية تحفيز التيار المباشر عبر الجمجمة (tDCS) لتعزيز الأداء الجراحي، وإن كان ذلك وسط التدقيق الشديد والاعتبارات الأخلاقية.
في حين أن (fNIRS) يجسد وسيلة حميدة للمراقبة، فإن (tDCS) يغامر بالدخول إلى تضاريس أكثر ضبابية، ما يثير الشكوك والمناقشات الأخلاقية. ومع ذلك، وسط هذه التعقيدات، يبقى فريق البحث ثابتًا في التزامه بتطوير الرعاية الجراحية مع احترام الحدود الأخلاقية.
في المشهد المتطور باستمرار للابتكار الجراحي، يمثل السعي إلى فهم وتعزيز إدراك الجراح حدودًا رائدة. وبينما يتعمّق الباحثون في أعماق العقل البشري، فإن مساعيهم تحمل وعدًا بتعزيز نتائج المرضى، وإعادة تشكيل مستقبل الممارسة الجراحية.