كل ما تحتاج إلى معرفته عن ساعة أبل "Watch Ultra 3" الجديدة

أعلنت شركة أبل عن ساعتها الذكية الجديدة، Watch Ultra 3، والتي تُعد من أكثر الساعات تطورًا حتى الآن، ومصممة خصيصًا لعشاق الرياضة والمغامرات الخارجية؛ وتجمع الساعة بين مزايا تتبع الصحة واللياقة البدنية، والأمان، والاتصال.

وتُعد هذه الساعة الذكية صديقًا صحيًا متكاملًا يرافق المستخدمين في أنشطتهم اليومية وأثناء مغامراتهم الخارجية.

شاشة كبيرة وعالية السطوع

تأتي Apple Watch Ultra 3 بتصميم مشابه للطراز السابق مع إطار مصنوع من التيتانيوم، وقد صُنعت من مواد مُعاد تدويرها بنسبة 40%.

وتتميز الساعة بأنها تمتلك أكبر شاشة على الإطلاق في تاريخ ساعات أبل الذكية، فهي مزودة بشاشة Retina LTPO3 OLED بمقاس 1.98 بوصة، وتوفر سطوعًا أعلى وزوايا رؤية أوسع، مع حواف أنحف بنسبة 24% مقارنة بالإصدار السابق لتوسيع مساحة الشاشة دون زيادة حجم الإطار. ويصل سطوع الشاشة إلى 3000 شمعة في المتر المربع.

عمر البطارية

تحتوي الساعة على بطارية تمتاز بعمر طويل يصل إلى 42 ساعة من الاستخدام العادي، و72 ساعة عند تفعيل وضع الطاقة المنخفضة.

وبفضل دعم الشحن السريع، يمكن استخدام الساعة لمدة 12 ساعة بعد شحنها لمدة 15 دقيقة فقط، ويمكن شحنها حتى نسبة 85% خلال 45 دقيقة.

الاتصال عبر الأقمار الصناعية

تُعد مزية الاتصال بالطوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية من أبرز المزايا الجديدة في Watch Ultra 3، حيث تتيح للمستخدمين إرسال رسائل نصية لخدمات الطوارئ والأصدقاء والعائلة، ومشاركة مواقعهم حتى عند عدم توفر شبكة خلوية أو واي فاي.

مزايا صحية متقدمة

بالإضافة إلى مزايا تتبع المؤشرات الصحية المتوفرة في جميع ساعات آبل الذكية الحديثة، كتتبع معدل نبضات القلب، ودرجة حرارة الجسم، ونسبة الأكسجين في الدم، تقدم Watch Ultra 3 مجموعة من المزايا المتقدمة والجديدة كليًا، أبرزها:

تتبع ارتفاع ضغط الدم: وتنبه المستخدمين عند ظهور علامات تدل على ارتفاع ضغط الدم المزمن، باستخدام بيانات مستشعر القلب البصري لتحليل استجابة الأوعية الدموية لنبضات القلب.

وتعمل الخوارزمية تلقائيًا على مراجعة البيانات لمدة 30 يومًا، ثم تنبه المستخدمين إذا رصدت علامات ثابتة لارتفاع ضغط الدم.

نتيجة النوم: تتبع هذه المزية جودة النوم، وتحلل مدة كل مرحلة، ومعدل نبضات القلب، ومستوى الأكسجين في الدم، ودرجة حرارة المعصم، وتقدم نصائح لتحسين النوم استنادًا إلى أحدث الإرشادات العلمية.

مزايا تتبع اللياقة البدنية

توفر الساعة مزية المدرب الشخصي الجديدة Workout Buddy، المعتمدة على Apple Intelligence، والتي تقدم تحفيزًا صوتيًا مخصصًا استنادًا إلى بيانات متعددة مثل معدل نبضات القلب، والسرعة، والمسافة، وحلقات النشاط.

كما توفر الساعة مزايا خاصة للرياضيين والمغامرين بمختلف أنواعهم:

العداؤون: مزية التتبع الدقيق باستخدام GPS، وقياسات متقدمة مثل التذبذب العمودي وطول الخطوة.

راكبو الدراجات: تتبع السرعة والمسافة وارتفاع المسار ومعدل نبضات القلب.

السباحون: اكتشاف أسلوب السباحة تلقائيًا، وحساب الجولات، ومؤشر SWOLF لتقدير كفاءة السباحة.

هواة المشي لمسافات طويلة: خرائط دون اتصال بالإنترنت، وبيانات عن الطرق ومسار العودة.

الغواصون: تطبيق +Oceanic الذي طورته آبل بالشراكة مع Huish Outdoors، لتحويل الساعة إلى جهاز للغوص الترفيهي.

لاعبي الغولف: قياسات دقيقة وأدوات مساعدة عبر التطبيقات الخاصة بهذه الرياضة، مثل: Golfshot، وArccos، و18 Birdies.

الأسعار والتوفر

ساعة آبل Watch Ultra 3 متوفرة الآن للطلب المسبق بسعر يبدأ من 3,199 درهمًا إماراتيًا، وستتوفر في الأسواق بدءًا من 19 سبتمبر.