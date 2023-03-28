"سويوز" الروسية المتضررة تهبط أخيرا على الأرض

هبطت الكبسولة "سويوز إم.إس 22" الروسية المتضررة على الأرض، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد ثلاثة أشهر من بدء تسرب سائل التبريد من المركبة في أثناء التحامها بمحطة الفضاء الدولية.

وأنهت المركبة رحلة العودة التي استغرقت ساعتين تقريبا من محطة الفضاء الدولية دون طاقم، وهبطت في سهوب بقازاخستان بعد ظهر اليوم.

وكان موقع هبوط الكبسولة "سويوز إم.إس 22" على بعد بضع مئات من الكيلومترات من قاعدة "بايكونور" موقع عمليات الإطلاق الفضائية الروسية.

وبثت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" عملية الهبوط على الإنترنت.