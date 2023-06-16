الذكاء الاصطناعي يحدث تحولا جذريا في حياة ذوي الإعاقة

تخطت تقنيات الذكاء الاصطناعي التسلية والتسوق وما إلى ذلك، وذهبت إلى ما هو أعمق من ذلك، بتغيير حياة ذوي الإعاقة، من خلال منحهم استقلالية أكبر والتطور التعرف على الصور.

وقدم الذكاء الاصطناعي لذوي الإعاقة ميزة أخرى تمكنهم من الاستعادة الجزئية لوظائف فقدوها كالكلام أو المشي، خاصة أن أكثر من 15% من سكان العالم يعانون شكلا من أشكال الإعاقة.

وفيما يتعلق بالأشخاص المصابين بالشلل، تأمل شركة "نيورالينك" التي أطلقها الملياردير إيلون ماسك في العام 2016، في إعادة الاستقلالية لهم عن طريق غرسات دماغية، قبل توصيل الدماغ البشري على آلات.

وبفضل تقنيتين تعيدان الاتصال بين الدماغ والحبل الشوكي، تمكن شخص مُصاب بشلل نصفي في فقرات من رقبته في نهاية أيار/مايو من استعادة السيطرة طبيعيا على المشي من خلال التفكير.

وتحولت أيضا منتجات استهلاكية كالهواتف الذكية إلى عكازات يومية بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي.

وفي السياق نفسه تملك أجهزة "آيفون" و"أندرويد" وبفضل كاميراتها تطبيقات لتحديد الأشخاص ووصف الأغراض الموجودة في محيطهم.

وميزة آخرى متعلقة بالذكاء الاصطناعي وترتبط بالهواتف الذكية وهي ميزة "لايف سبيتش" التي أطلقتها شركة "آبل" وتتيح للشخص التعبير عن نفسه كتابيا خلال المحادثات الهاتفية أو التي تتم عبر الفيديو، مع تفريغ نصي لما يقوله بالصوت، يظهر لدى الطرف الآخر من المكالمة.

وأعدت آبل أيضا للأشخاص المعرضين لخطر فقدان القدرة على التحدث بسبب مرض تنكس عصبي، إنتاج نبرة مماثلة لأصواتهم بعد تدريب لـ15 دقيقة.

وبينت سارة هيرلينغر المسؤولة في شركة "آبل" أن شخصا من كل 3 مصابين بمرض "شاركو" معرّض لخطر فقدان الكلام.

وأشارت في حديث إلى وكالة فرانس برس على هامش معرض "فيفا تك"، أن آبل عملت مع المنظمة التي أسسها لاعب كرة القدم الأميركية ستيف غليسون المصاب بمرض شاركو.

وأكدت هيرلينغر أنّ "آبل" كانت أوّل مَن أطلق قارئ الشاشة التي تعمل باللمس عام 2009.

وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي التوليدي، قالت مديرة إتاحة المنتجات لدى "غوغل" إيف أندرسون إنهم يحاولون الترويج له.

وللذين يعانون عسرا في القراءة، يكمن أحد الأهداف في الوصول إلى حلول لمساعدتهم كملخصات نصية آلية أو اقتراحات لردود على رسائل بريدية.

ويتيح برنامج "لوك أوت"، الذي ابتكرته شركة "غوغل ديبمايند" بالاستعلام عن محتوى أي صورة من جهازه.

وأشارت إيف أندرسون في حديثها لفرانس برس لميزة أخرى وهي والترجمات التلقائية التي تظهر في أسفل مقاطع الفيديو عبر يوتيوب.

وفيما يتعلق بالمكفوفين فإن الحلول التي يقترحها الذكاء الاصطناعي" يُرجَّح أن توفر استقلالية كبيرة لهم وفقا لرئيس قسم إتاحة المنتجات لدى جمعية فالنتين هاي إنّ.

وكمثال على إحدى التطبيقات التي تساعد المكفوفين تطبيق "سيينغ ايه آي" من "مايكروسوفت"، الذي يتيح للمستخدم الكفيف اكتشاف محتوى صورة بأصابعه.

وهناك أيضا تقنية توجيه الأشخاص الذين يعانون ضعف البصر في مدن معينة، التي ابتكرتها شركة "سونار فيجن" الفرنسية الناشئة.