"ميتا" تتعاون مع "إل جي" لتطوير نظارة تُنافس المُنتظرة من "أبل"

لجأت شركة "ميتا" إلى التعاون مع "إل جي" لتطوير نظارة الواقع الافتراضي "كويست برو"، المُتوقع إصدارها في 2025، لمنافسة نظارة الواقع المختلط "فيجين برو" المُنتظرة ضمن "أبل"، والمقرر وصولها خلال 2024.

وبموجب الصفقة، التي أورد تفاصيلها موقع " aitnews"، فإن "إل جي إلكترونيكس" مسؤولة عن تجميع نظارات الرأس الجديدة، في حين تورد "إل جي ديسبلاي" و"إل جي للطاقة" و"إل جي إننوتك" الشاشات والبطاريات والمكونات الأخرى.

وأشار الموقع إلى أنه قد يبلغ سعر نظارة "كويست برو" نحو 2000 دولار، لكنه رجح أن تُصدر "ميتا" نظارة "رأس كويست" منخفضة السعر عام 2024، التي قد تكلف أقل من 200 دولار.