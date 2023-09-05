"ميتا" تتعاون مع "إل جي" لتطوير نظارة تُنافس المُنتظرة من "أبل"
لجأت شركة "ميتا" إلى التعاون مع "إل جي" لتطوير نظارة الواقع الافتراضي "كويست برو"، المُتوقع إصدارها في 2025، لمنافسة نظارة الواقع المختلط "فيجين برو" المُنتظرة ضمن "أبل"، والمقرر وصولها خلال 2024.
وبموجب الصفقة، التي أورد تفاصيلها موقع " aitnews"، فإن "إل جي إلكترونيكس" مسؤولة عن تجميع نظارات الرأس الجديدة، في حين تورد "إل جي ديسبلاي" و"إل جي للطاقة" و"إل جي إننوتك" الشاشات والبطاريات والمكونات الأخرى.
وأشار الموقع إلى أنه قد يبلغ سعر نظارة "كويست برو" نحو 2000 دولار، لكنه رجح أن تُصدر "ميتا" نظارة "رأس كويست" منخفضة السعر عام 2024، التي قد تكلف أقل من 200 دولار.
وبين الموقع أن نظارة الرأس المتطورة الجديدة يُطلق عليها اسم "ميتا كويست 4 برو"، وهو ما يُمثل تغييرًا في أسلوب "ميتا" الحالي المتمثل في الفصل بين ترقيم تشكيلة "كويست وكويست برو".
وأوضح أن "ميتا" تسعى من خلال نظارة "كويست" الجديدة المتطورة إلى منافسة نظارة الرأس "فيجن برو" من "أبل" البالغ سعرها 3499 دولارًا، لا سيما أن الشركة المعروفة سابقًا باسم "فيسبوك" أعلنت العديد من نظارات الرأس كمنتجات ذات علامات تجارية مشتركة.
وفي السياق ذاته، كشفت "سامسونغ"، في وقت سابق من العام الجاري، أنها تعمل مع "كوالكوم" و"غوغل" لتطوير جهاز واقع مختلط يعمل بنظام "أندرويد"، وهو ما قد يُدخل "سامسونغ" مضمار المنافسة مع أجهزة "أبل" و"ميتا".