"مايكروسوفت 365".. تطبيق بديل لـ"أوفيس" التقليدي بخصائص جديدة

أعلنت شركة "مايكروسوفت" عن تطبيق إنتاجي جديد يستبدل خدمات "أوفيس" التقليدية الخاصة بأنظمة "ويندوز"، ويأتي بميزات وتصميمات جديدة وخصائص مختلفة.

وأعادت الشركة تسمية تطبيقات "أوفيس" التقليدية المدمجة على أنظمة "ويندوز" الخاصة بها؛ وهي "Word" و"Excel"و"PowerPoint" و"Outlook"، إلى "مايكروسوفت 365" (أو Microsoft 365).

وبينما يتم استخدام التطبيق الحالي بشكل أساسي للوصول السريع إلى تطبيقات "أوفيس"، تم تصميم تطبيق "مايكروسوفت 365" الجديد للاستفادة من شبكة "الرسم البياني" الخاصة بالشركة، لتوفير تطبيقات إضافية ووثائق ذات صلة وخلاصة للاجتماعات والمعلومات التي قد تكون مفيدة للتخطيط ليوم مقبل.

ولن يقتصر التطبيق الجديد على عملاء "مايكروسوفت" التجاريين فقط، بل سيتمكن المستهلكون والطلاب أيضًا من الاستفادة منه.

كما يتضمن تطبيق "مايكروسوفت 365" جميع التطبيقات الخاصة بالشركة الأمريكية، وليس فقط تطبيقات "أوفيس".

وهناك أيضًا قسم لتطبيقات الشركة وتطبيقات الجهات الخارجية، بالإضافة إلى موجز لمعرفة الاجتماعات المقبلة والتوصيات المخصصة من شبكة الرسم البياني التابعة لـ"مايكروسوفت".

ونقل موقع "ذا فيرغ" التقني عن غاريد سباترو، رئيس برنامج التحقق الخاص بالتطبيق الجديد، قوله: "يعد تطبيق مايكروسوفت 365 الجديد جزءًا من استراتيجيتنا الأكبر وتركيزنا كشركة، ويعكس الابتكار الذي سعينا جاهدين لتقديمه مع استمرار تطور العمل والحياة في مايكروسوفت."

وأضاف المسؤول: "يعمل التطبيق الجديد كمحور لجميع التطبيقات الإنتاجية التي تقدمها شركة مايكروسوفت، ويوفر تجربة بسيطة، لكنها قوية، لعملائنا أثناء تنقلهم في أنماط العمل وأنماط التعاون المتغيرة."

وكانت "مايكروسوفت" أطلقت قبل عامين اشتراكات لخدمة "مايكروسوفت 365" للمستهلكين، مما يوفر الوصول إلى "مايكروسوفت أوفيس" و"مايكروسوفت تيمز" والمزيد في حزمة اشتراك شهرية أو سنوية.

على صعيد آخر، أطلقت "مايكروسوفت" خدمات أمان جديدة تهدف إلى حماية البيانات والأكواد البرمجية عبر المنصة السحابية.

وأعلنت الشركة عن خدمتي "Defender Cloud Security Posture Management"، المعروفة اختصاراً بـ"CSPM"، و"Defender for DevOps".

وتعد الخدمتان عرضين جديدين ضمن خدمة "Defender for Cloud" (سابقًا Cloud App Security) الخاصة بالشركة، يهدفان إلى إدارة تطوير البرامج وأمن وقت التشغيل عبر بيئات متعددة الأوساط السحابية ومتعددة الخطوط.