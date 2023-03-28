السعودية تنشئ أول مركز تدريب طيران بنظام المحاكاة
أطلقت المملكة العربية السعودية أول مركز تجاري للتدريب على الطيران بنظام المحاكاة في العاصمة الرياض، باستثمارات تتجاوز 100 مليون ريال سعودي (نحو 26,6 مليون دولار).
وسيبدأ المركز بأجهزة المحاكاة الخاصة بطائرة ايرباص “A320” وهي أكثر طائرات الركاب شهرة على مستوى العالم، وفق الشركة القائمة على المشروع.
وبدأت أولى مراحل هذا المشروع بتوقيع اتفاقية بين شركة Blue Sky لتعليم الطيران عبر مركزها في الرياض، وشركة CAE الكندية الرائدة عالميا في صناعة أجهزة المحاكاة وإدارة مراكز تدريب الطيران.
وتتجاوز استثمارات المشروع 100 مليون ريال سعودي في المرحلة الأولى، على أن تزيد الاستثمارات هذه القيمة مستقبلا خلال مراحل التطوير والتوسعات.
وخططت الشركة لهذا المركز ليتماشى مع رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لتطوير مجال الطيران حيث سيكون المركز نواة بداية لتوطين مجال تدريب الطيران في المملكة، ورافدا من روافد الدخل القومي.
وحصلت شركة "السماء الزرقاء" على الموافقات الأولية من "هيئة الطيران المدني" السعودية، وتسعي لأن يكون المركز متماشيا مع متطلبات "وكالة سلامة الطيران" الأوروبية و"هيئة الطيران الفيدرالي" الأمريكية.
ويعكس ذلك التخطيط لأن يكون المركز مفتوحا في قطاع الأعمال على الأسواق العالمية وليس مقتصرا على السوق السعودي فقط.