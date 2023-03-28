السعودية تنشئ أول مركز تدريب طيران بنظام المحاكاة

وتتجاوز استثمارات المشروع 100 مليون ريال سعودي في المرحلة الأولى، على أن تزيد الاستثمارات هذه القيمة مستقبلا خلال مراحل التطوير والتوسعات.

وخططت الشركة لهذا المركز ليتماشى مع رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لتطوير مجال الطيران حيث سيكون المركز نواة بداية لتوطين مجال تدريب الطيران في المملكة، ورافدا من روافد الدخل القومي.

وحصلت شركة "السماء الزرقاء" على الموافقات الأولية من "هيئة الطيران المدني" السعودية، وتسعي لأن يكون المركز متماشيا مع متطلبات "وكالة سلامة الطيران" الأوروبية و"هيئة الطيران الفيدرالي" الأمريكية.

ويعكس ذلك التخطيط لأن يكون المركز مفتوحا في قطاع الأعمال على الأسواق العالمية وليس مقتصرا على السوق السعودي فقط.