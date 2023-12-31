حصاد أخبار التكنولوجيا.. أهم الأحداث لعام 2023

تتقدم التكنولوجيا بمعدل لم يسبق له مثيل، بدءًا من دمج الذكاء الاصطناعي في مجموعة واسعة من الصناعات، وصولاً إلى استكشاف الفضاء والصعود الهائل لشركات التكنولوجيا العملاقة.

يقترب عام 2023 من نهايته، لكنه كان مليئاً بالأحداث التكنولوجية الرائعة التي قد ترغب في تذكرها. وفيما يأتي أبرز هذه الأحداث التي قد تغير العالم إلى الأبد.

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