حصاد أخبار التكنولوجيا.. أهم الأحداث لعام 2023
تتقدم التكنولوجيا بمعدل لم يسبق له مثيل، بدءًا من دمج الذكاء الاصطناعي في مجموعة واسعة من الصناعات، وصولاً إلى استكشاف الفضاء والصعود الهائل لشركات التكنولوجيا العملاقة.
يقترب عام 2023 من نهايته، لكنه كان مليئاً بالأحداث التكنولوجية الرائعة التي قد ترغب في تذكرها. وفيما يأتي أبرز هذه الأحداث التي قد تغير العالم إلى الأبد.
تويتر يتحول لـ"إكس"
أعلن التطبيق المعروف سابقًا باسم "تويتر" المملوك من قِبل إيلون ماسك في شهر يوليو 2023 عن تغيير اسمه إلى "إكس" . ويظهر الحرف X في مساعي ماسك التكنولوجية الأخرى أيضًا، بما في ذلك مشروعه لاستكشاف الفضاء "سبيس إكس"، وتطبيق الذكاء الاصطناعي الذي أطلقه مؤخرًا xAI، وطراز تسلا X، وهو أحد أقدم نماذج شركات السيارات الكهربائية. حتى أن ماسك يشير إلى ابنه بالاسم X.
التحكم الصوتي باستخدام "تشات جي بي تي" في السيارات
كشفت مرسيدس بنز النقاب عن برنامج اختبار يمكّن السائقين من تشغيل سياراتهم عبر الأوامر الصوتية باستخدام "تشات جي بي تي"، وهو برنامج دردشة آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي. وتم الاختبار على نحو 900 ألف سيارة مزودة بأنظمة MBUX. والهدف منه هو تطوير تفاعل السائقين مع تقنية الذكاء الاصطناعي في سياراتهم.
أكبر مؤتمر للأمن السيبراني
لفت أكبر مؤتمر للأمن السيبراني بلاك هات "يو إس إي"، الانتباه إلى الأهمية المتزايدة للذكاء الاصطناعي في الصناعة، مع تسليطه الضوء على كيفية الحماية من بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي الضارة.
اليونسكو تعزز الاستخدام الأخلاقي للتكنولوجيا في التدريس
تم تأكيد أهمية الحوكمة المسؤولة والتحكم التكنولوجي في البيئات التعليمية في التقرير العالمي لرصد التعليم الذي نشرته اليونسكو بعنوان "التكنولوجيا في التعليم: أداة بشروط من؟".
وأوصى التقرير برؤية تتمحور حول الإنسان لضمان أن التكنولوجيا تساعد المعلمين والتلاميذ، ودمجها بشكل أعمق في النظم التعليمية.
تلسكوب "أوكليد" يحسن فهمنا للطاقة المظلمة
اكتسب العلماء نظرة ثاقبة للخصائص الغامضة للمادة المظلمة عندما أرسل التلسكوب "أوكليد" مجموعته الأولى من الصور في نوفمبر الماضي. فإنه باستخدام الضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء، قام "أوكليد" بمسح نحو 8 مليارات مجرة، ما حسن فهمنا للطاقة المظلمة والكون المبكر.
إطلاق تطبيق "تشات جي بي تي" "آي أو إس"
أتاحت شركة "أوبن إي آي"، تطبيق "تشات جي بي تي" مجاناً لمستخدمي .iOS بذلك، يمكن لهؤلاء استخدام ميزات الذكاء الاصطناعي للمحادثة على أجهزتهم المحمولة.
إطلاق تطبيق ثريدس
أطلقت شركة ميتا، الشركة الأم لإنستغرام، تطبيق ثريدس، وهو تطبيق مراسلة يساعد في التواصل عبر الرسائل النصية، على أمل جذب المستخدمين الذين غادروا تويتر.
إزالة حسابات "جي ميل" غير النشطة
قامت غوغل بحذف حسابات "جي ميل" غير النشطة، ورسائل البريد الإلكتروني والصور والبيانات الأخرى نهائيًّا من الحسابات التي لم يتم استخدامها لمدة عامين، كجزء من إستراتيجية أمنية جديدة تم وضعها موضع التنفيذ في نوفمبر.
استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي على يوتيوب
كشف موقع يوتيوب عن برنامج ذكاء اصطناعي يمكّن المستخدمين من تقليد أصوات الموسيقيين. وباستخدام أداة "دريم تراك" التجريبية.
وبات بإمكان المستخدمين تأليف أغانٍ مختصرة عن طريق تحديد عناصر المحتوى الغنائي. ووافق فنانون مثل Sia و Troye Sivan وT-Pain و Charli XCX على استنساخ أصواتهم بواسطة التكنولوجيا.
واتساب يطلق إمكانية تحرير الرسائل
أصدر برنامج المراسلة الشهير واتساب، وظيفة داخل التطبيق تتيح للمستخدمين إعادة تحرير الرسائل في غضون 15 دقيقة من إرسالها. وباستخدام هذه الوظيفة، يمكن تحديث المعلومات أو إصلاح الأخطاء دون الحاجة إلى حذف الرسائل وإرسالها مرة أخرى.
تيك توك يختبر الصور الرمزية التي يقودها الذكاء الاصطناعي
اختبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تيك توك" أداة جديدة تتيح للمستخدمين إنشاء صور رمزية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لحساباتهم، ما يمنحهم طريقة مبتكرة للتفاعل مع المنصة والتعبير عن أنفسهم.
إعلانات تجارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي
أعلنت أكبر وكالة إعلانية في العالم WPP وشركة تصنيع الرقائق NVIDIA عن تعاون لإنشاء إعلانات تجارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
ومن خلال هذه الشراكة، سيتم فتح فرص جديدة لتطوير محتوى مخصص ومثير للاهتمام، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الإبداع الإعلاني.