التلسكوب الصيني "فاست" يكتشف 76 نجمًا نابضًا جديدًا

اكتشف علماء صينيون 76 نجمًا نابضًا خافتًا جديدًا، من خلال التلسكوب الراديوي الكروي "فاست"، البالغ قطره 500 متر، وفق ما ذكرته وكالة "شينخوا" اليوم الثلاثاء.

وقالت الوكالة الصينية إن هذه النجوم تصدر إشعاعًا في بعض الأحيان، بما فيها مجموعة من أضعف النجوم النابضة المعروفة حتى اليوم.

ولفتت إلى دراسة نُشرت يوم الإثنين الماضي في مجلة "بحوث الفلك والفيزياء الفلكية"، والتي قالت إن هذه النجوم النابضة خاصة جدًا من حيث إنها تشع النبض من حين لآخر فقط في العديد من فترات الدوران، ومن ثم فهي تُعرف باسم المصادر الدوارة عَرَضية الإشعاع.

وأشارت إلى أنه منذ اكتشاف أول نجم دوار عَرَضي الإشعاع في عام 2006، تم اكتشاف أكثر من 160 نجمًا من هذه النجوم بواسطة التلسكوبات الراديوية في جميع أنحاء العالم.