التلسكوب الصيني "فاست" يكتشف 76 نجمًا نابضًا جديدًا
اكتشف علماء صينيون 76 نجمًا نابضًا خافتًا جديدًا، من خلال التلسكوب الراديوي الكروي "فاست"، البالغ قطره 500 متر، وفق ما ذكرته وكالة "شينخوا" اليوم الثلاثاء.
وقالت الوكالة الصينية إن هذه النجوم تصدر إشعاعًا في بعض الأحيان، بما فيها مجموعة من أضعف النجوم النابضة المعروفة حتى اليوم.
ولفتت إلى دراسة نُشرت يوم الإثنين الماضي في مجلة "بحوث الفلك والفيزياء الفلكية"، والتي قالت إن هذه النجوم النابضة خاصة جدًا من حيث إنها تشع النبض من حين لآخر فقط في العديد من فترات الدوران، ومن ثم فهي تُعرف باسم المصادر الدوارة عَرَضية الإشعاع.
وأشارت إلى أنه منذ اكتشاف أول نجم دوار عَرَضي الإشعاع في عام 2006، تم اكتشاف أكثر من 160 نجمًا من هذه النجوم بواسطة التلسكوبات الراديوية في جميع أنحاء العالم.
وتشير الدراسات التفصيلية لعدد قليل من النجوم الدوارة عَرَضية الإشعاع إلى أنها يجب أن تكون نجومًا نابضة، لكنها ذات خصائص فيزيائية خاصة في الغلاف المغناطيسي، حيث تمثل حوالي 5% من إجمالي عدد النجوم النابضة، وفق "شينخوا".
وقالت الوكالة إن فريقًا بحثيًا من المراصد الفلكية الوطنية التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم، طور خطًا فعالًا جديدًا للبحث عن النبضات المنفردة، وقام الفريق على نحو منهجي بالبحث عن النبضات المنفردة باستخدام بيانات "مسح فاست السريع لنبضات المجرة" المسجلة منذ عام 2020.
ونقلت عن العالم في المراصد الفلكية الوطنية، هان جين لين، قوله إن النجوم الـ76 الدوارة عَرَضية الإشعاع التي تم اكتشافها، تمثل حوالي 12% من إجمالي عدد النجوم النابضة التي اكتشفها مسح فاست، مما يعني أن هناك المزيد من النجوم النابضة المشعة أحيانًا أكثر مما كان يعتقد سابقًا.
وتشير إشارات الاستقطاب لهذه النجوم النابضة المشعة أحيانًا إلى أنها تشع في نفس منطقة الغلاف المغناطيسي للنجوم النيوترونية كنبضات طبيعية، وفق الدراسة.