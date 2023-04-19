أشباه الموصلات.. أمن قومي وصراع بين واشنطن وبكين

تُعرف أشباه الموصلات أو الرقائق الإلكترونية، بأنها مجموعة من المواد الصلبة البلورية، التي تمتلك قدرة متوسطة على توصيل الكهرباء، بحيث لا توصل الكهرباء بكفاءة المواد الموصلة، لكنّها ليست أيضًا من المواد العازلة.

وتمتاز أشباه الموصلات بكفاءتها في مجال الطاقة، وانخفاض أسعارها؛ لذلك فهي تستخدم على نطاق واسع في مجال صناعة الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك الديودات، والترانزستورات، والدوائر المتكاملة.

ويعد شبه الموصل أو نصف الناقل مادة صلبة ينتقل فيها التيار الكهربائي بصعوبة، يتم التحكم في موصليتها الكهربائية بإضافة عناصر أخرى بكميات ضئيلة.

وتكون مقاومة شبه الموصل الكهربائية ما بين الموصلات والعوازل، كما يمكن لمجال كهربائي خارجي تغيير درجة مقاومة شبه الموصل، فالأجهزة والمعدات التي يدخل في تصنيعها مواد شبه موصلة هي أساس الإلكترونيات الحديثة التي تشمل: الراديو، والكمبيوتر، والهاتف، والتلفزيون، وأجهزة أخرى كثيرة.

والأجزاء الإلكترونية التي تعمل بأشباه الموصلات تشمل: الترانستور، والخلايا الشمسية، والصمامات الثنائية، والثنائيات باعثة الضوء، ومقومات التيار المتردد التي تعمل بالسيليكون، والدوائر المتكاملة التناظرية والرقمية.

كما تمثل ألواح الطاقة الشمسية أكبر مثال للأجهزة التي تعمل بالمواد شبه الموصلة، حيت تقوم بتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربائية.