بعضها مطلي بالذهب.. ما الفرق بين كيبلات "HDMI" الغالية والرخيصة؟

في قسم الإلكترونيات بالمتاجر أو عند تصفح الإنترنت، قد تواجه خيارًا بين كابلات "HDMI" قياسية وبأسعار معقولة، وإصدار فاخر بعبوات فاخرة تتميز بوصلات مطلية بالذهب كميزة تسويقية.

وعلى الرغم أن الذهب يوحي بالجودة والأداء والتجربة الأفضل، إلا أنك ستلاحظ أن طبقة الطلاء على الغلاف الخارجي لموصلات الكابلات رقيقة للغاية، ويمكن أن تتلف بسهولة.

كما أن أداء الكابلات "HDMI" موحد دوليًا، ويتم تحديده بأرقام الإصدارات، التي يتم ذكرها على عبوة المنتج، وتتوافق أرقام الإصدار مع عرض نطاق الإشارة المصنف للكابل، وهذا كل ما تحتاجه إذا كانت لديك متطلبات أداء محددة، مثل تشغيل شاشة ألعاب بدقة "4K" بتردد 120 هرتز، سواء كانت موصلاتها مطلية بالذهب أو النيكل أو القصدير.

لذا، فإن أي تسويق يوحي بأن الموصلات المطلية بالذهب ستمنحك إشارة "4K" أو "8K" أفضل هو خدعة واضحة، فالطلاء الذهبي لا يؤثر على أداء الكابلات وعلى جودة الإرسال.

سبب طلاء

وبينما لا يحسّن الذهب الأداء، ولكن الشركات المصنعة لا تسوقه من فراغ. فهناك سوق واسع للكابلات عالية الأداء المصممة لتحمل آلاف دورات التوصيل والفصل، والذهب معروف بمقاومته الممتازة للتآكل والأكسدة.

وعلى عكس مواد الموصلات الأخرى الشائعة الاستخدام مثل النيكل، يتميز الذهب بمتانته ومقاومته للتآكل، ونظريًا، يضمن هذا اتصالًا نظيفًا وموثوقًا به لفترة طويلة جدًا.

ولكن بماذا يفيد ذلك التفوق المعدني، لا سيما أن البيئات عادةً ما تكون قاسية أو رطبة أو مسببة للتآكل مثل البيئات الصناعية والتطبيقات البحرية، في هذه الحالات النادرة، قد يتأكسد الموصل القياسي المطلي بالنيكل أو القصدير، مما يؤدي إلى ضعف التوصيل، ويمنع الطلاء الذهبي هذا/ لكن غرفة معيشتك أو غرفة نومك أو مكتبك المنزلي ليست بيئة قاسية، وحتى الرطوبة في معظم البيئات السكنية وبيئة العمل لن تُسبب الصدأ.

جمال سطحي فقط

والعديد من الموصلات مطلية بالذهب فقط على الغلاف الخارجي، الذي لا ينقل البيانات حتى، وقليل جدًا من الكابلات تحتوي على نقاط اتصال كهربائية مطلية بالذهب، وحتى في هذه الحالة، يبدو ذلك غير ضروري لأنه ينشئ واجهة بين مواد مختلفة عند توصيله، قد تسبب هذه الواجهة ظاهرة تآكل قد يؤدي إلى نتائج عكسية.

تجاهل المعادن

وإذا كنت تبحث عن كابل جديد يعتمد على واجهة "HDMI"، ننصحك بتجنب تلك التي تسوق للطلاء الذهبي كتكتيك لزيادة المبيعات، وبدلًا من ذلك، ركز على المواصفات الصحيحة وطول الكابل المناسب، كقاعدة عامة، ستكون أكثر أمانًا مع كابل يستخدم أحدث المعايير.

ومع العلم أن مشاكل الكابلات نادرة، وكابل معتمد بسعر بضعة دولارات سيؤدي نفس وظيفة كابل مطلي بالذهب أغلى منه بعشرة أضعاف.

وتذكر أن الإشارات الرقمية التي تصل إلى شاشاتك ليست موجات تناظرية دقيقة تحتاج إلى عناية خاصة بالمعادن الثمينة، إنها تدفقات بيانات، إما أن تعمل أو لا تعمل، ومقاومة الذهب للتآكل لا تؤثر على هذه النتيجة في الغالبية العظمى من حالات الاستخدام.