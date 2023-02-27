الإماراتي سلطان النيادي إلى أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب

يستعد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، للمشاركة في أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، ضمن طاقم «سبيس إكس كرو 6» التي ستنطلق اليوم الإثنين في تمام الساعة 10:45 صباحًا بتوقيت الإمارات.

والمهمة "طموح زايد 2" التي يطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، هي ثاني مهمة إماراتية إلى محطة الفضاء الدولية.

وتستمر المهمة الفضائية 6 أشهر سيجري خلالها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي 19 تجربة علمية متصلة بتأثيرات الفضاء على الإنسان.

وستضع هذه المهمة الفضائية طويلة الأمد، الإمارات، في الترتيب الحادي عشر عالميا، والأولى عربيا.