روبوت بحجم حبة رمل لأداء مهام داخل الجسم

نجح فريق من العلماء الصينيين في دمج وظيفتي الاستشعار والتوجيه في آلة واحدة بحجم حبة رمل؛ ما يتيح إمكانية تحديد جرعات الأدوية بدقة أكبر والمراقبة الفسيولوجية داخل الجسم.

وذكر تقرير نشر هذا الأسبوع في مجلة "ساينس روبوتيكس" أن الباحثين من جامعة هواتشونج للعلوم والتكنولوجيا في مقاطعة هوبي بوسط الصين، والجامعة الصينية في هونج كونج في جنوب الصين، طوروا روبوتًا دقيقًا مغناطيسيًّا ويعمل بالموجات فوق الصوتية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وقال التقرير إن الروبوت الذي يبلغ عرضه 3ر1 ملم ووزنه 6ر4 مليغرام، يمكنه رصد معايير بيئية وتنظيمها لاسلكيًّا، مثل: القوة والاهتزاز واللزوجة ودرجة الحرارة.

كما يستطيع الروبوت، عبر قدرته على استشعار المؤثرات وتحويلها إلى إشارات فوق صوتية، أن يتعامل مع أجسام دقيقة مثل بيض سمك السلمون، وهو ما تم إثباته خلال اختبارات على نماذج حيوانية.

وأوضح الباحثون أيضًا أن نسخة من الروبوت تعمل بمثابة مقياس حرارة قادرة على استشعار تغيرات درجة الحرارة في نموذج لخنزير، بينما أكدت نسخة أخرى من هذا الروبوت على شكل كبسولة قدرتها على توصيل جرعات دقيقة من السوائل لاسلكيًّا داخل معدة أرنب حي، ومتابعة مستوى الجرعة مع مرور الوقت.

والجدير بالذكر أن هذه الاختبارات مهدت الطريق لتطبيقات عملية لهذا الجهاز الذكي المصغر في المجال الطبي.