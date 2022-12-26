تسلا تتسلم جيشًا من الروبوتات لبناء شاحنتها سايبرتراك
أعلنت شركة تسلا عملاق صناعة السيارات الكهربائية أنها بدأت في تسلم جيش من روبوتات Kuka التي سيتم استخدامها لبناء شاحنة الشركة الكهربائية "سايبرتراك".
وتعد روبوتات "Kuka" في الغالب أذرعًا آلية تستخدم في التصنيع، وهي الروبوتات المفضلة لدى تسلا لمعظم خط إنتاجها جنبًا إلى جنب مع بعض روبوتات FANUC.
وفي حين أنه رقم كبير، فإن 66 روبوتًا، التي كشفت عنها طلبية تداولها بعض المغردين عبر تويتر، ليس في الواقع عددًا كبيرًا لمعظم خطوط إنتاج السيارات، بحسب موقع "Electrek".
بالطبع، يمكن أن يكون هذا إحدى الشحنات العديدة المقبلة، لكن تسلا تعمل أيضًا على تبسيط خطوط إنتاجها، وتمكنت بشكل كبير من تقليل مساحات الإنتاج المطلوبة وعدد الروبوتات على مدى السنوات القليلة الماضية.
بالتزامن مع ذلك، بدأت تسلا في استلام وتركيب معدات الإنتاج من أجل البدء المرتقب للغاية في إنتاج شاحتها الفريدة "سايبرتراك" في عام 2023.
وفي حين أن العديد من شركات صناعة السيارات الأخرى قد تغلبت على تسلا في السوق بشاحنات "بيك أب" كهربائية، يسود اعتقاد أن تسلا لديها فرصة حقيقية للتغلب على منافسيها بمراحل في غضون 12 إلى 18 شهرًا المقبلة.
وتمكنت تسلا من تكثيف برامج السيارات الكهربائية إلى أحجام كبيرة أفضل من أي صانعي سيارات آخرين، لذلك، لا تزال هناك فرصة لشاحنتها لتكون الشاحنة الكهربائية المهيمنة في غضون فترة زمنية قصيرة.