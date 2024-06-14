وأخيرا.. "واتس آب" يحسن ميزة مكالمات الفيديو
يقوم "واتس آب" بتحديث مكالمات الفيديو الخاصة به، إذ يعمل التطبيق المملوك من شركة ميتا على تحسين مكالماته من خلال ميزة جديدة لمشاركة الشاشة، وإضافة عدد أكبر من المشاركين، وتسليط الضوء على المتحدثين لمحاولة جعل النظام الأساسي منافسًا لتطبيقات زوم وفستايم وغوغل Meet.
مشاركة الشاشة
وطور "واتس آب" ميزة مشاركة الشاشة؛ بهدف مشاهدة مقاطع الفيديو مع الأصدقاء، أو مشاركة المحتوى الذي لا يمكن مشاركته بسهولة، أو في محاولة استكشاف أخطاء أجهزة الوالدين وإصلاحها.
وفي الوقت نفسه، يسمح "واتس آب" أيضًا بمشاركة الصوت، حتى تتمكن من الدردشة بسهولة مع الآخرين أثناء مشاركة الشاشات.
توسيع عدد المشاركين
قام "واتس آب" أيضًا برفع عدد المشاركين في مكالمات الفيديو إلى 32 شخصًا، وينطبق الحد الأقصى الجديد على جميع المنصات.
إنها زيادة كبيرة على الحد السابق الذي كان يبلغ ثمانية أشخاص، والذي تم طرحه للمرة الأولى في عام 2020 مع بدء عمليات الإغلاق الوبائية بكامل طاقتها.
تعديل مكبر الصوت
وهناك تحديث آخر لـ"واتس آب" يطال من يتكلم خلال المكالمة، الذي يعد ميزة قياسية في العديد من منصات الاتصال الأخرى.
ففي مكالمة جماعية، أصبح الشخص الذي يتحدث يظهر أولًا في صف المشاركين، ويتم أيضًا تمييز صورته، مما يسهل التعرف على من لديه الميكروفون.
مكالمات أكثر وضوحًا
بالإضافة إلى كل ذلك، قام "واتس آب" بتسليط الضوء على تحوله إلى برنامج الترميز MLow الجديد لإجراء مكالمات فيديو وصوت أكثر وضوحًا.
ومن المفترض أن يقوم الترميز الجديد بتنظيف الضوضاء من المكالمة وإلغاء الصدى، وهو أمر مفيد عندما تكون في بيئات صاخبة.
كذلك، سيتم بث مكالمات الفيديو بدقة عالية إذا كانت شبكة الإنترنت لديك سريعة بما يكفي لدعمها.