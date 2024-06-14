وأخيرا.. "واتس آب" يحسن ميزة مكالمات الفيديو

يقوم "واتس آب" بتحديث مكالمات الفيديو الخاصة به، إذ يعمل التطبيق المملوك من شركة ميتا على تحسين مكالماته من خلال ميزة جديدة لمشاركة الشاشة، وإضافة عدد أكبر من المشاركين، وتسليط الضوء على المتحدثين لمحاولة جعل النظام الأساسي منافسًا لتطبيقات زوم وفستايم وغوغل Meet.

مشاركة الشاشة

وطور "واتس آب" ميزة مشاركة الشاشة؛ بهدف مشاهدة مقاطع الفيديو مع الأصدقاء، أو مشاركة المحتوى الذي لا يمكن مشاركته بسهولة، أو في محاولة استكشاف أخطاء أجهزة الوالدين وإصلاحها.

وفي الوقت نفسه، يسمح "واتس آب" أيضًا بمشاركة الصوت، حتى تتمكن من الدردشة بسهولة مع الآخرين أثناء مشاركة الشاشات.

توسيع عدد المشاركين

قام "واتس آب" أيضًا برفع عدد المشاركين في مكالمات الفيديو إلى 32 شخصًا، وينطبق الحد الأقصى الجديد على جميع المنصات.

إنها زيادة كبيرة على الحد السابق الذي كان يبلغ ثمانية أشخاص، والذي تم طرحه للمرة الأولى في عام 2020 مع بدء عمليات الإغلاق الوبائية بكامل طاقتها.