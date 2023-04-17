"سبيس إكس" تؤجل إطلاق أقوى وأكبر صاروخ في العالم
أرجأت شركة "سبيس إكس" اليوم الإثنين أول رحلة مدارية تجريبية لصاروخها "ستارشيب"، وهو الأكبر والأقوى في العالم، وذلك بسبب مشكلة فنية طرأت في الدقائق الأخيرة من الاستعدادات، على ما أفادت الشركة خلال بثّها الحيّ.
وكان مقرّراً أن يقلع الصاروخ العملاق قرابة الساعة 8,00 بالتوقيت المحلّي (13,00 بتوقيت غرينتش) من قاعدة "ستاربايس" للفضاء في أقصى جنوب تكساس الأمريكية.
وسبق للشركة أن حدّدت مواعيد احتياطية بديلة خلال أيام الأسبوع. وقالت موظفة في "سبايس إكس" خلال البثّ الحيّ: "سننتظر 48 ساعة على الأقلّ قبل إجراء محاولة إقلاع جديدة لهذه الرحلة التجريبية".
وأوضح رئيس "سبيس إكس" إيلون ماسك في تغريدة نشرها في وقت سابق، أنّ "أحد الصمّامات تجمّد على ما يبدو".
وينتمي الصاروخ البالغ طوله 120 متراً إلى فئة الصواريخ القادرة على حمل مركبات قد يصل وزنها إلى أكثر من مئة طن. ويُفترض أن تكون قوّته في الإقلاع أكبر بمرتين من قوة صاروخ "ساتورن 5" الخاص بمهمّات أبولو (11 متراً).
وسيخصّص هذا الصاروخ العملاق للرحلات إلى الفضاء البعيد، أي إلى القمر والمريخ.
ولم تُجرَ بعد أيّ رحلة تجريبية للصاروخ بطبقتيه، ومنهما الأولى التي تحمل اسم "سوبر هيفي".
واقتصرت الرحلات التي أجريت إلى الآن على المركبة "ستارشيب"، وهي الطبقة الثانية من الصاروخ، إذ نفذت رحلات تجريبية دون مدارية (حتى علو حوالي عشرة كيلومترات).
وكان مقرّراً أن تنفصل طبقة "سوبر هيفي" بعد نحو ثلاث دقائق من إقلاع الصاروخ، الإثنين، وتسقط في مياه خليج المكسيك، فيما تستمر مركبة "ستارشيب" بالتحليق وحدها وتجري أقلّ من دورة كاملة بقليل حول الأرض قبل أن تسقط في المحيط الهادئ.
وأوضحت "سبيس إكس" أنّ ما سبق قد يكون "أفضل سيناريو"؛ لأنّ نتيجة عملية الإطلاق غير مضمونة.