"سبيس إكس" تؤجل إطلاق أقوى وأكبر صاروخ في العالم

أرجأت شركة "سبيس إكس" اليوم الإثنين أول رحلة مدارية تجريبية لصاروخها "ستارشيب"، وهو الأكبر والأقوى في العالم، وذلك بسبب مشكلة فنية طرأت في الدقائق الأخيرة من الاستعدادات، على ما أفادت الشركة خلال بثّها الحيّ.

وكان مقرّراً أن يقلع الصاروخ العملاق قرابة الساعة 8,00 بالتوقيت المحلّي (13,00 بتوقيت غرينتش) من قاعدة "ستاربايس" للفضاء في أقصى جنوب تكساس الأمريكية.

وسبق للشركة أن حدّدت مواعيد احتياطية بديلة خلال أيام الأسبوع. وقالت موظفة في "سبايس إكس" خلال البثّ الحيّ: "سننتظر 48 ساعة على الأقلّ قبل إجراء محاولة إقلاع جديدة لهذه الرحلة التجريبية".

وأوضح رئيس "سبيس إكس" إيلون ماسك في تغريدة نشرها في وقت سابق، أنّ "أحد الصمّامات تجمّد على ما يبدو".