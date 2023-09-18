"الذكاء الاصطناعي" يجنّب ولاية كاليفورنيا حرائق ضخمة
حققت تقنيات الذكاء الاصطناعي نجاحا جديدا، إذ استطاع أحد البرامج المطورة بواسطة هذه التقنية من إرسال تنبيهات مبكرة حول اشتعال حريق في إحدى الغابات جنوب ولاية كاليفورنيا.
وأرسل برنامج للذكاء الاصطناعي تبيها مبكرا، مكّن السلطات في الولاية من اتخاذ إجراءات سريعة حالت دون اشتعال النيران بمساحات واسعة، أو تضرر الأهالي.
وتُعبر ولاية كاليفورنيا، رائدة في تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على خوارزميات قادرة على تقليد بعض السلوكيات البشرية، فيما باتت الولاية الأميركية تستخدم هذه التقنيات لمكافحة حرائق الغابات التي أودت بحياة أكثر من مئتَي شخص في العقد الأخير وتزداد سوءاً مع التغيّر المناخي.
ويتولّى برنامج معلوماتي منذ نهاية حزيران/يونيو بشكل مستمر مسح 1040 كاميرا، نشرتها جامعة سان دييغو في نقاط عالية في مختلف أنحاء "الولاية الذهبية"، وتعمل على تنبيه عناصر الإطفاء في الولاية حين ترصد دخاناً.
وكانت النتائج الأولية واعدة جداً لدرجة أن كل مراكز الطوارئ في الولاية باتت مجهزة بنظام الذكاء الاصطناعي هذا.
ويقول الباحث الذي يرأس منصة "أليرت كاليفورنيا" ALERTCalifornia نيل دريسكول "نستبق الاتصالات برقم الطوارئ 911 في نحو 40% من الحالات، والوضع إلى تحسّن".
ويضيف الأستاذ في علوم الأرض والجيوفيزياء في جامعة سان دييغو إنّ "مؤشر نجاحنا يتمثل في الحرائق التي لا تسمعون عنها قط".
وبات برنامج الذكاء الاصطناعي يساعد كل عنصر إطفاء يكون مسؤولًا خلال دوامه عن مراقبة عشرات الكاميرات في منطقته.
لكن وحتى اللحظة، لا تزال برمجيات الذكاء الاصطناعي تُخطئ، إذ قد تعتقد أنّ الدخان المنبعث من الجرّارات أو الحشرات التي تمرّ أمام الكاميرات أو الضباب، هي بداية حريق.
وقالت الخبيرة في بيانات البحث في جهاز الإطفاء في كاليفورنيا سوزان لاينينغر "حين تمرّ سحابة ويظهر ظلّها على الأرض قد تعتقد الكاميرا أحياناً أنها عبارة عن دخان"، لكن وبفضل خبرة عناصر الإطفاء وملاحظاتهم، يتمّ تحسين البرنامج باستمرار لإعطاء تنبيهات بصورة أفضل.
ويبدو أنّ البرنامج سيكون مهماً لولاية تُعدّ من أكثر المناطق التي طالتها آثار التغير المناخي، مع ما تشهده من حرائق ذات حدّة متزايدة.