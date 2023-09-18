"الذكاء الاصطناعي" يجنّب ولاية كاليفورنيا حرائق ضخمة

وتُعبر ولاية كاليفورنيا، رائدة في تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على خوارزميات قادرة على تقليد بعض السلوكيات البشرية، فيما باتت الولاية الأميركية تستخدم هذه التقنيات لمكافحة حرائق الغابات التي أودت بحياة أكثر من مئتَي شخص في العقد الأخير وتزداد سوءاً مع التغيّر المناخي.

ويتولّى برنامج معلوماتي منذ نهاية حزيران/يونيو بشكل مستمر مسح 1040 كاميرا، نشرتها جامعة سان دييغو في نقاط عالية في مختلف أنحاء "الولاية الذهبية"، وتعمل على تنبيه عناصر الإطفاء في الولاية حين ترصد دخاناً.

وكانت النتائج الأولية واعدة جداً لدرجة أن كل مراكز الطوارئ في الولاية باتت مجهزة بنظام الذكاء الاصطناعي هذا.

ويقول الباحث الذي يرأس منصة "أليرت كاليفورنيا" ALERTCalifornia نيل دريسكول "نستبق الاتصالات برقم الطوارئ 911 في نحو 40% من الحالات، والوضع إلى تحسّن".

ويضيف الأستاذ في علوم الأرض والجيوفيزياء في جامعة سان دييغو إنّ "مؤشر نجاحنا يتمثل في الحرائق التي لا تسمعون عنها قط".

وبات برنامج الذكاء الاصطناعي يساعد كل عنصر إطفاء يكون مسؤولًا خلال دوامه عن مراقبة عشرات الكاميرات في منطقته.