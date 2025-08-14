غوغل: محادثاتك مع "جيميني" تُستخدم لتدريب الذكاء الاصطناعي

أعلنت "غوغل" عن عدة تغييرات كبيرة في كيفية تكيف روبوت الدردشة "جيميني" معك، مما يمنحه القدرة على تذكر المزيد من التفاصيل حول محادثاتك لتحسين الإجابات.

السياق الشخصي

وقبل عدة أشهر أضافت غوغل خيار "التخصيص" إلى نموذج "جيميني"، وكان هذا الوضع يعتمد على سجل بحث غوغل لتخصيص الردود، وهي ميزة لم تجذب العديد من مستخدمي جيميني، لذلك ألغت غوغل هذا الوضع لاحقًا. ولكنها الآن تطلق محاولة جديدة للتخصيص، حيث سيحصل روبوت الدردشة جيميني على خيار يسمى "السياق الشخصي"، الذي عند تفعيله، سيتذكر تفاصيل محادثاتك السابقة، ويقوم بتكييف ردوده دون الحاجة إلى طلب محدد.

وتزعم غوغل أن "السياق الشخصي" سينتج ردودًا أكثر صلة، خاصة عندما تطلب منه تقديم توصيات. وذلك قد يضفي على "جيميني" طابعًا أكثر جاذبية.

وستتوفر هذه الميزة مع طراز "جيميني 2.5 برو"، ولكنك لن تحصل عليها في الاتحاد الأوروبي. كذلك يقتصر توفر هذه الميزة أيضًا على المستخدمين الذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا.

وتقول غوغل إنها ستطرح هذه الميزة في دول إضافية مع دعم إصدار "Gemini 2.5 Flash" الأكثر كفاءة. وأشارت إلى أنه يمكنك تفعيل وتعطيل ميزة "السياق الشخصي" حسب رغبتك من صفحة الإعدادات الرئيسة.

الدردشات المؤقتة

ومع توجه غوغل لإضافة المزيد من ميزات التخصيص إلى "جيميني"، قد تجد نفسك مترددًا بشأن إجراء محادثات معينة مع الروبوت. ولحسن الحظ، لديك العديد من الخيارات، من بينها إيقاف "السياق الشخصي".

في المقابل، تتقدم ميزة "الدردشات المؤقتة" التي بدأت بالظهور على بعض الهواتف خطوة إضافية، وستكون متاحة عبر زر مخصص بجوار خيار "دردشة جديدة" في تطبيق "جيميني".

وتقول غوغل إن أي شيء تكتبه في هذه الدردشات سيتم الاحتفاظ به على خوادم غوغل لمدة 72 ساعة، ما يتيح لك الرجوع إليها وتوسيع نطاق المحادثة إذا أردت.

استخدام محادثاتك

حتى لو كنت تستخدم "جيميني" من حين لآخر، فعليك الانتباه إلى ميزات التخصيص الجديدة. فقد أكدت غوغل أيضًا أنها ستغير طريقة استخدامها للمحتوى الذي يتعامل معه "جيميني".

وأكدت غوغل أنه ابتداءً من 2 سبتمبر/ أيلول، سيتم استخدام عينة من محادثاتك وبياناتك لتدريب الذكاء الاصطناعي الخاص بغوغل. وإذا كنت لا ترغب في منح الإذن لإدخال بياناتك في نماذج الذكاء الاصطناعي، فسيتعين عليك إلغاء الاشتراك.

وخلال الأسابيع القليلة القادمة، ستقوم غوغل بتحديث إعدادات الخصوصية على مستوى الحساب، لتتمكن من منع استخدام بياناتك في تطوير نماذج غوغل. لذلك، تأكد من إلقاء نظرة على توفر هذا الإعداد بين الحين والآخر لتعطيله، أو قبول أن تكون غوغل حرة في الاستيلاء على المزيد من بياناتك.