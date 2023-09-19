"أسوس" تطرح جهاز ألعاب متطور لأصحاب الدخل المحدود

أعلنت شركة "أسوس" عن طرح نموذج أساسي من جهاز الألعاب المحمول "ROG Ally"، يعتبر خيارا ذا تكلفة قليلة للاعبين ذوي الميزانية المحدودة.

وأطلقت الشركة النموذج الأساسي المدعوم بشريحة "AMD Ryzen Z1" ووحدة معالجة الرسومات AMD" Radeon" من منصة الألعاب المحمولة "ROG Ally".

ويأتي إطلاق النموذج الأساسي بعد أن طرحت الشركة في وقت سابق من هذا العام منصة الألعاب المحمولة المدعومة بشريحة "AMD Ryzen Z1 Extreme" كمنافس لجهاز "Steam Deck" من شركة "Valve".

ويتوفر الإصدار الجديد من الجهاز مقابل 600 دولار، ويأتي مزودا بمواصفات مشابهة جدا للنموذج ذي السعر الأعلى.

ويتضمن الجهاز شاشة بقياس 7 بوصات بدقة 1920×1080 بكسل، وبمعدل تحديث متغير قدره 120 هيرتز وبمعدل سطوع يبلغ 500 شمعة في المتر المربع.

يتميز الجهاز بمساحة تخزين داخلية من نوع SSD بسعة 512 غيغابايت، وذاكرة وصول عشوائي من نوع "DDR5" بسعة 16 غيغابايت، ومروحة هادئة، وقارئ بطاقات "microSD UHS-II".

ويعد المعالج ووحدة معالجة الرسومات الفروق الرئيسية عن النموذج ذي السعر الأعلى، مما يعني أن النموذج الأساسي يمثل خيارا للأشخاص الراغبين في تقديم بعض التنازلات فيما يتعلق بالمرئيات وطريقة اللعب.