"دراجون" تستعد للانطلاق نحو الفضاء.. والإماراتي سلطان النيادي يوجه رسالة
تستعد شركة "سبيس إكس" لإطلاق مركبة "دراجون" نحو الفضاء، وهي تضم طاقم Crew-6، بمشاركة الإماراتي سلطان النيادي، الذي وجه رسالة قبيل الانطلاق.
ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية مقاطع فيديو، تظهر لحظات الاستعداد لبدء عملية الانطلاق نحو محطة الفضاء الدولية، المقررة في وقت لاحق من اليوم الخميس، في أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.
ويأتي ذلك بعد نحو 72 ساعة من إلغاء المحاولة الأولى للإطلاق بسبب انسداد مرشح في نظام الإطلاق.
وسيخوض الطاقم الفضائي مهمة علمية مدتها ستة أشهر تغطي تجارب مختلفة مثل نمو الخلايا البشرية في الفضاء والتحكم في المواد القابلة للاحتراق في الجاذبية المتناهية الصغر.
ووجه سلطان النيادي رسالة قبيل الانطلاق، قال فيها: "مشكورين جزاكم الله خير.. إن شاء الله اليوم منطلقين، وبإذن الله ستكون مهمة ناجحة".
وأضاف: "بكم ومعكم نصل إلى ما هو أبعد من الفضاء".
ومن المقرر أن تقلع مركبة الإطلاق، التي تتكون من صاروخ فالكون تسعة تعلوه كبسولة كرو دراجون تعمل بشكل مستقل تسمى إنديفور، في الساعة 12:34 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (05:34 بتوقيت جرينتش) من مركز كنيدي للفضاء التابع لناسا في كيب كنافيرال بولاية فلوريدا.
وينبغي أن يصل الطاقم المكون من أربعة أفراد بينهم الإماراتي النيادي، إلى محطة الفضاء الدولية، التي تدور على ارتفاع 420 كيلومترا تقريبا من الأرض، بعد حوالي 25 ساعة من الإطلاق، أي في وقت مبكر من صباح الجمعة.
وألغيت يوم الاثنين المحاولة الأولى لإرسال الطاقم إلى الفضاء قبل أقل من ثلاث دقائق من موعد الإقلاع، عندما اكتشفت فرق الإطلاق مشكلة في تدفق سائل تشغيل محركات الدفع الرئيسية للصاروخ.
وأعلنت "ناسا" أنه تم حل المشكلة عن طريق استبدال مرشح مسدود وتطهير النظام.
وقالت ناسا أمس الأربعاء إن المهمة جاهزة للإطلاق مع احتمال 95% أن تسود ظروف جوية مواتية.
وذكرت سبيس إكس على تويتر أن "كل الأنظمة تبدو مستعدة للإطلاق"، لكن الفرق تراقب حالة الطقس على امتداد مسار صعود المركبة الفضائية.