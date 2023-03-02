"دراجون" تستعد للانطلاق نحو الفضاء.. والإماراتي سلطان النيادي يوجه رسالة

تستعد شركة "سبيس إكس" لإطلاق مركبة "دراجون" نحو الفضاء، وهي تضم طاقم Crew-6، بمشاركة الإماراتي سلطان النيادي، الذي وجه رسالة قبيل الانطلاق.

ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية مقاطع فيديو، تظهر لحظات الاستعداد لبدء عملية الانطلاق نحو محطة الفضاء الدولية، المقررة في وقت لاحق من اليوم الخميس، في أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.