فرنسا تخصص نصف مليار يورو لتطوير الذكاء الاصطناعي

وبحسب "لوموند"، شجَّع ماكرون الاتحاد الأوروبي على تمرير لوائح الذكاء الاصطناعي في أقرب وقت ممكن، محذّرًا من التنظيم دون الاستثمار في هذا المجال.

وختم قائلًا: "السيناريو الأسوأ أن تستثمر أوروبا في هذا المجال بأقل من الأمريكيين والصينيين، ولكن مع وضع اللوائح فإن أوروبا ستبدأ".