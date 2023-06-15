فرنسا تخصص نصف مليار يورو لتطوير الذكاء الاصطناعي
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تمويل بقيمة 500 مليون يورو لتطوير الذكاء الاصطناعي، بهدف جعل فرنسا رائدة في هذا المجال.
وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن إعلان ماكرون جاء في أحد أكبر المعارض التجارية التكنولوجية في أوروبا، الأربعاء.
وأشاد ماكرون بالمشروعات التي تستهدف الناطقين بالفرنسية، مع تزايد القلق بشأن الشركات التي تغذي هيمنة اللغة الإنجليزية على أنظمة الذكاء الاصطناعي.
ومن المقرر أن يظهر الرئيس الفرنسي، الجمعة، مع الشركات المتخصصة بالتكنولوجيا الحديثة، لافتًا إلى شركة "نيورالينك "التي حصلت أخيرًا على موافقة الولايات المتحدة للاختبار البشري للتكنولوجيا، والتي تستخدم تقنية جديدة لربط العقول بأجهزة الحاسوب.
وتناول ماكرون أهمية تعزيز مستوى التدريب في مجال الذكاء الاصطناعي لغايات إنشاء مراكز امتياز.
وبحسب "لوموند"، شجَّع ماكرون الاتحاد الأوروبي على تمرير لوائح الذكاء الاصطناعي في أقرب وقت ممكن، محذّرًا من التنظيم دون الاستثمار في هذا المجال.
وختم قائلًا: "السيناريو الأسوأ أن تستثمر أوروبا في هذا المجال بأقل من الأمريكيين والصينيين، ولكن مع وضع اللوائح فإن أوروبا ستبدأ".